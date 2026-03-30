ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en abril y quienes les corresponde
El nuevo haber para los beneficiarios además del monto adicional que seguirá vigente este mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene los números listos para abril. Los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 2,9% en sus haberes, en línea con la inflación de febrero que informó el INDEC.
El mecanismo busca preservar el poder adquisitivo de los adultos mayores frente al aumento del costo de vida, que en el primer bimestre del año ya acumula un incremento del 5,9%.
Cuánto será el haber mínimo en abril 2026
A partir de abril, el haber mínimo legal se ubicará en $380.319,31. Es el monto que recibirán quienes tengan la jubilación más baja del sistema previsional argentino.
Pero hay un dato clave: el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo está destinado a los sectores más vulnerables del universo jubilatorio.
De esta manera, ningún jubilado cobrará menos de $450.319,31 sumando haber y bono. Ese es el piso de ingresos que garantiza el Estado nacional para los adultos mayores.
Cabe aclarar un punto importante. Quienes perciban un ingreso superior al haber mínimo pero inferior a $450.319,31 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. Esto significa que ANSES realiza un cálculo para que todos los beneficiarios lleguen al piso de $450.319,31, independientemente de su situación particular.
Quiénes cobrarán el bono
El haber máximo establecido para abril será de $2.559.188,81. Este monto representa el techo del sistema jubilatorio argentino.
Solo un porcentaje reducido de jubilados alcanza este nivel de prestación. Son quienes realizaron los mayores aportes durante su vida laboral activa y cumplen con todos los requisitos del sistema.
La diferencia entre el haber mínimo y el máximo es considerable. Sin contar el bono, el haber máximo representa casi siete veces el mínimo.
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