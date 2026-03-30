El drama de los alquileres: cada vez más inquilinos se ven obligados a mudarse

El impacto de esta situación también se refleja en los hábitos de consumo. El 89,6% de los inquilinos afirmó haber reducido gastos en el hogar. Entre los recortes más significativos se destacan los vinculados a la alimentación (65,1%) y a la salud (54,2%). Incluso, el informe señala que solo el 38,6% logra realizar cuatro comidas diarias, un dato que refleja la gravedad del cuadro.

alquileres.jpg Alquileres impagables

Frente a este panorama, muchas personas optan por multiplicar sus fuentes de ingreso. El 45,7% de los inquilinos tiene más de un empleo, mientras que el 14,1% perdió alguno en el último año, lo que muestra la fragilidad del mercado laboral. A esto se suma un dato estructural: el 43% de los encuestados pertenece a una segunda generación de inquilinos, lo que evidencia las crecientes dificultades para acceder a la vivienda propia.

La radiografía que ofrece el informe deja en claro que el problema habitacional no solo persiste, sino que se profundiza, afectando de manera directa la calidad de vida de miles de personas en todo el país.