Acorralado por la recesión, Javier Milei busca inyectar pesos para reavivar el deprimido consumo

La baja de 5 puntos en los encajes bancarios dispuesta ahora busca desandar ese camino. Implica liberarle a los bancos unos 2,6 billones de pesos. El anuncio generó un primer impacto, aunque no significativo, en la cotización del dólar. El oficial saltó desde un piso de 1.390 a 1.405 pesos y el contado con liquidación saltó a niveles de 1.450 pesos.

La baja de la tasa de interés podría reactivar un poco el consumo y sentar las bases para convertir el círculo vicioso en que estaba inmerso la economía argentina en uno virtuoso. Sin embargo, ello podría echar por el piso los planes de desinflación del gobierno libertario y con ello la única cucarda, aunque ya abollada, que podían colgarse Milei y Caputo.