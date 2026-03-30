Impactante choque y vuelco de un camión en la autopista Riccheri: hay carriles reducidos

Las condiciones climáticas también podrían haber jugado un papel en el accidente. Según se detalló, había presencia de niebla en la zona y la visibilidad era reducida. Además, se mencionó que la iluminación no era óptima en el momento del hecho, lo que pudo haber dificultado la detección del auto detenido.

El tránsito en la zona se verá seriamente afectado durante varias horas, mientras trabajaban los servicios de emergencia y se realizaban las tareas de limpieza. Más allá del impacto material, el hecho dejó una advertencia clara sobre los riesgos en la ruta y la importancia de extremar precauciones ante cualquier imprevisto.