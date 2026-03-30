Impactante choque y vuelco de un camión en la autopista Riccheri: hay carriles reducidos
El vehículo iba cargado con carne y sufrió una falla mecánica. A pesar de la violencia del impacto, los ocupantes del vehículo sobrevivieron.
Un violento accidente de tránsito generó conmoción en la autopista Riccheri, en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires, a la altura del Mercado Central. El siniestro involucró a un camión de gran porte y a un automóvil que se encontraba detenido sobre la calzada debido a un desperfecto mecánico. La escena posterior fue impactante: el vehículo menor quedó prácticamente destruido, mientras que el transporte de carga terminó volcado sobre la trazada.
De acuerdo con la información brindada desde el lugar, el auto Ford Escort se encontraba detenido en el carril lento cuando fue embestido por el camión, cuyo conductor no habría advertido la situación a tiempo. El impacto fue de tal magnitud que afectó principalmente la parte trasera y lateral del vehículo, provocando daños estructurales severos. La violencia del choque fue tal que incluso generó el vuelco del camión.
A pesar de la gravedad del hecho, las personas que viajaban en el automóvil lograron sobrevivir. Se trata de un hombre y una mujer que, según los primeros reportes, se encontraban fuera de peligro. "Increíblemente eh las personas se salvaron de milagro. Están bien simplemente llevar tranquilidad. Están bien, también estaban detenidos con el auto, un inconveniente mecánico. Eh, las personas que venían en el auto están bien, increíblemente es una un hombre y una mujer", se informó desde el lugar del accidente.
Las imágenes evidencian la magnitud del siniestro: el sector trasero del auto quedó completamente aplastado, al punto de que el baúl prácticamente se unió con el asiento trasero. Esta situación refuerza la hipótesis de que el uso del cinturón de seguridad fue determinante para evitar consecuencias fatales entre los ocupantes del vehículo.
En cuanto al camión, transportaba carne y quedó volcado sobre la autopista, lo que obligó a desplegar un operativo para remover tanto el rodado como la mercadería. Otro camión fue convocado para trasladar la carga, mientras que se aguardaba la intervención de equipos especializados para retirar el vehículo siniestrado y restablecer la circulación.
Las condiciones climáticas también podrían haber jugado un papel en el accidente. Según se detalló, había presencia de niebla en la zona y la visibilidad era reducida. Además, se mencionó que la iluminación no era óptima en el momento del hecho, lo que pudo haber dificultado la detección del auto detenido.
El tránsito en la zona se verá seriamente afectado durante varias horas, mientras trabajaban los servicios de emergencia y se realizaban las tareas de limpieza. Más allá del impacto material, el hecho dejó una advertencia clara sobre los riesgos en la ruta y la importancia de extremar precauciones ante cualquier imprevisto.
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