El Gobierno oficializó el pago a jubilados del bono congelado de 70 mil pesos

El bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será incorporado al haber mensual ni computado para futuros aumentos. La implementación quedará a cargo de la Anses, que también podrá dictar normas complementarias para su aplicación.

anses jubilados

En abril, el haber mínimo se ubicará en $380.286,25. Con el bono incluido, quienes cobran la mínima percibirán $450.286,25. En el caso de la PUAM, el ingreso total ascenderá a $378.314,27, mientras que las pensiones no contributivas alcanzarán los $340.289,48 con el refuerzo.

La norma también prevé adecuaciones presupuestarias a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros para garantizar el financiamiento del bono.

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Decreto 213/2026:

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