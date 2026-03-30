El Gobierno oficializó el pago a jubilados del bono congelado de 70 mil pesos
De haber seguido el ritmo de la inflación acumulada a lo largo de los últimos dos años el bono a jubilados y pensionados debería ser hoy de 150.303 pesos.
El gobierno de Javier Milei sigue profundizando su ajuste sobre los jubilados y dispuso este lunes que en abril el bono siga congelado a pesar del avance de la inflación. Así quedó plasmado en el Decreto 213/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Aunque el refuerzo comenzó a otorgarse a mediados de 2023 con el objetivo de amortiguar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales, desde hace ya más dos años el gobierno de Javier Milei lo congeló de manera discrecional en 70 mil pesos con el propósito de licuarlo y así morigerar su impacto en las cuentas fiscales. Una vez más, los jubilados y pensionado se convierten en el blanco predilecto de la motosierra libertaria.
De haber seguido el ritmo de la inflación acumulada a lo largo de los últimos dos años el bono a jubilados debería ser hoy de 150.303 pesos. Es decir más del doble de los licuados 70 mil pesos que sigue pagando el Gobierno.
Como siempre el bono será liquidado por titular y alcanzará a jubilados del régimen general, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de pensiones no contributivas que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)
Según lo establecido, quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo recibirán el bono completo. En tanto, para quienes superen ese ingreso, el monto será ajustado de manera proporcional hasta alcanzar el tope fijado (haber mínimo + el bono), sin exceder los 70 mil pesos.
El bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será incorporado al haber mensual ni computado para futuros aumentos. La implementación quedará a cargo de la Anses, que también podrá dictar normas complementarias para su aplicación.
En abril, el haber mínimo se ubicará en $380.286,25. Con el bono incluido, quienes cobran la mínima percibirán $450.286,25. En el caso de la PUAM, el ingreso total ascenderá a $378.314,27, mientras que las pensiones no contributivas alcanzarán los $340.289,48 con el refuerzo.
La norma también prevé adecuaciones presupuestarias a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros para garantizar el financiamiento del bono.
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Decreto 213/2026:
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