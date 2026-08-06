ANSES: el bono confirmado que recibirán los jubilados en agosto 2026

Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber base actualizado de $440.000, el Estado le transferirá un bono reducido de $49.775,92 para equiparar el piso garantizado en mano. Quienes superen ese umbral unificado de ingresos cobran únicamente su haber indexado sin derecho al plus de emergencia.

A cuánto asciende la jubilación máxima que paga la ANSES

El incremento mensual del 1,89% alcanza también al escalón más alto del padrón previsional. El haber máximo para las jubilaciones ordinarias del sistema nacional se elevará a un tope bruto de $2.824.694,50 mensuales.

Este grupo de haberes superiores no accede al bono de $70.000, manteniendo la indexación directa según la inflación informada por el INDEC. Los desgloses correspondientes a los aportes obligatorios se aplican de manera automatizada sobre estos nuevos valores brutos.

Los días de pago confirmados para la jubilación mínima en agosto de 2026