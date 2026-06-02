Reforma laboral: alertan por el fuerte retroceso de la Argentina en los derechos de los trabajadores

A nivel global, el estudio enmarca estos resultados dentro de una tendencia más amplia de debilitamiento de derechos laborales y democráticos, impulsada por gobiernos autoritarios y sectores con alta concentración económica.

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En este contexto, las centrales sindicales argentinas, como la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), resolvieron llevar el caso al plano internacional y presentarán una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la próxima Conferencia Internacional del Trabajo.

Desde el movimiento obrero interpretaron el informe como una señal de alerta sobre el impacto de las políticas del Gobierno de Javier Milei, al considerar que afectan la calidad institucional y los derechos de los trabajadores.

La presentación ante la OIT contará con el respaldo de la Confederación Sindical de las Américas y la propia CSI, en un intento por visibilizar la situación argentina en el principal foro global en materia laboral.