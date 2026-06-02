Reforma laboral: alertan por el fuerte retroceso de la Argentina en los derechos de los trabajadores
El Gobierno ya aplica la reforma laboral y puso en marcha el FAL para que las empresas puedan financiar el despido de trabajadores con fondos de la Anses.
Mientras el gobierno de Javier Milei avanza en la implementación de su polémica reforma laboral, la Confederación Sindical Internacional (CSI) dio a conocer el lunes su último informe del Índice Global de Derechos que elabora y degradó a la Argentina a la caída más baja en materia de derechos de los trabajadores.
De acuerdo con el informe de la CSI el país entró en los dos últimos dos en un proceso sostenido de retroceso en materia de derechos laborales y cayó de esta manera a la categoría 5, el nivel más bajo en el ránking, después de haber estado en la categoría 3.
Frente a este escenario de degradación de los derechos laborales, la CSI advirtió que este descenso representa uno de los desplomes más pronunciados detectados por el organismo en su medición global. Entre los principales puntos señalados en el informe, se destacan las restricciones a la protesta social impuestas por el gobierno libertario; las interferencias en la vida interna de los sindicatos y la existencia de despidos antisindicales.
El documento también advierte sobre un retroceso general en las garantías laborales, particularmente en lo referido al ejercicio de la representación gremial y la negociación colectiva.
A nivel global, el estudio enmarca estos resultados dentro de una tendencia más amplia de debilitamiento de derechos laborales y democráticos, impulsada por gobiernos autoritarios y sectores con alta concentración económica.
En este contexto, las centrales sindicales argentinas, como la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), resolvieron llevar el caso al plano internacional y presentarán una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la próxima Conferencia Internacional del Trabajo.
Desde el movimiento obrero interpretaron el informe como una señal de alerta sobre el impacto de las políticas del Gobierno de Javier Milei, al considerar que afectan la calidad institucional y los derechos de los trabajadores.
La presentación ante la OIT contará con el respaldo de la Confederación Sindical de las Américas y la propia CSI, en un intento por visibilizar la situación argentina en el principal foro global en materia laboral.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario