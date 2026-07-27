Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete con Kristalina Georgieva y la comitiva del FMI

Por parte de la delegación internacional, acompañaron a Georgieva el jefe de Misión del FMI, Cheng Wong; el jefe de Gabinete de la directora gerente, Wolfgang Andreas Bauer Stampli; el representante residente en la Argentina, Max Alberto Alier Montenegro; y el director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Andrew Chalk y Luis Manuel Cubeddu Merchan.