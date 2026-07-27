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Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete con Kristalina Georgieva y la comitiva del FMI

Política

El presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete ampliado junto a Kristalina Georgieva y funcionarios del FMI en la Casa Rosada.

Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete con Kristalina Georgieva y la comitiva del FMI

Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete con Kristalina Georgieva y la comitiva del FMI

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión de gabinete ampliado en la Casa Rosada junto a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. El histórico encuentro contó con la presencia de ministros del Poder Ejecutivo y miembros de la comitiva oficial del organismo financiero para analizar el rumbo económico.

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Los presentes en la reunión de Javier Milei con el FMI

Luis Caputo le regaló una camiseta de la Selección Argentina vieja a Kristalina Georgieva

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Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros de Economía, Luis Caputo; de Defensa, Carlos Presti; de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; de Salud, Mario Lugones; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Asimismo, estuvieron presentes la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el secretario de Política Económica, José Daza; el canciller, Pablo Quirno; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el director ejecutivo por la Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur.

Por parte de la delegación internacional, acompañaron a Georgieva el jefe de Misión del FMI, Cheng Wong; el jefe de Gabinete de la directora gerente, Wolfgang Andreas Bauer Stampli; el representante residente en la Argentina, Max Alberto Alier Montenegro; y el director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Andrew Chalk y Luis Manuel Cubeddu Merchan.

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