Acuerdo FATCA: qué datos recibe ARCA sobre cuentas de argentinos en Estados Unidos

Quedan fuera del envío automático, entre otros casos: los saldos de cuentas bancarias y de inversión; las cuentas cuyos únicos rendimientos provengan de activos que no sean de fuente estadounidense; los dividendos distribuidos por sociedades europeas u otras compañías extranjeras; los ingresos de inversiones estructuradas fuera de Estados Unidos; los inmuebles ubicados en territorio estadounidense; las cuentas abiertas a nombre de sociedades que no sean residentes en Argentina; y la identificación automática del beneficiario final de una sociedad o estructura jurídica titular de una cuenta.

Si ARCA necesitara información adicional sobre una cuenta específica, como saldos, transferencias o movimientos, debería iniciar un pedido puntual de datos a las autoridades estadounidenses por los canales de cooperación tributaria disponibles entre ambos países.

El acuerdo es recíproco: las instituciones financieras argentinas informan a ARCA sobre cuentas de personas estadounidenses, incluidos saldos, para su intercambio con Estados Unidos. Especialistas lo describen como automático pero no simétrico, porque el lado argentino informa más datos.