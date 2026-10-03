Acuerdo FATCA: qué datos recibe ARCA sobre cuentas de argentinos en Estados Unidos
El convenio con el IRS permite identificar cuentas e ingresos de residentes argentinos, pero excluye saldos y movimientos.
El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos conocido como FATCA se firmó el 5 de diciembre de 2022 y entró en vigor el 1 de enero de 2023. Bajo este mecanismo, el Internal Revenue Service (IRS) remite a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información sobre cuentas e ingresos de residentes argentinos en entidades financieras estadounidenses. El primer envío de datos se concretó en septiembre de 2024, con información correspondiente al ejercicio fiscal 2023, y el intercambio se repite cada septiembre.
El alcance de este convenio resulta más acotado que otros sistemas de intercambio automático vigentes con países que aplican el estándar de la OCDE. Estados Unidos no remite de manera automática los saldos de las cuentas ni el detalle completo de las operaciones financieras. Tampoco envía, como regla general, la composición íntegra de una cartera de inversiones.
Qué información llega a ARCA
La información que el IRS puede transferir a ARCA incluye datos que permiten identificar cuentas e ingresos de fuente estadounidense de residentes argentinos:
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Identificación del titular de la cuenta, cuando se trate de una persona humana o una entidad residente en Argentina.
Nombre de la institución financiera estadounidense donde se encuentra abierta la cuenta.
Número de cuenta informado por la entidad financiera.
Intereses cobrados en cuentas de depósito, como cajas de ahorro, cuentas corrientes o plazos fijos, cuando los intereses de fuente estadounidense superen los USD 10 anuales.
Dividendos de fuente estadounidense, sin un monto mínimo anual para su información.
Otros ingresos de fuente estadounidense acreditados en cuentas financieras, si la normativa tributaria de Estados Unidos exige que sean declarados ante el IRS.
Ingresos obtenidos por inversiones en acciones de empresas estadounidenses, incluidos los dividendos.
Dividendos de fondos cotizados en bolsa (ETF), siempre que sean considerados de fuente estadounidense.
Qué queda fuera del envío automático
El punto central del acuerdo es que Estados Unidos no remite de manera automática los saldos de las cuentas ni el detalle de los movimientos bancarios. Tampoco envía, como regla general, la composición completa de una cartera de inversiones.
Por eso, la información recibida puede servir para detectar una cuenta o un ingreso que no aparece en las declaraciones juradas de un contribuyente, pero no alcanza por sí sola para determinar cuánto dinero había en ella en una fecha determinada.
Quedan fuera del envío automático, entre otros casos: los saldos de cuentas bancarias y de inversión; las cuentas cuyos únicos rendimientos provengan de activos que no sean de fuente estadounidense; los dividendos distribuidos por sociedades europeas u otras compañías extranjeras; los ingresos de inversiones estructuradas fuera de Estados Unidos; los inmuebles ubicados en territorio estadounidense; las cuentas abiertas a nombre de sociedades que no sean residentes en Argentina; y la identificación automática del beneficiario final de una sociedad o estructura jurídica titular de una cuenta.
Si ARCA necesitara información adicional sobre una cuenta específica, como saldos, transferencias o movimientos, debería iniciar un pedido puntual de datos a las autoridades estadounidenses por los canales de cooperación tributaria disponibles entre ambos países.
El acuerdo es recíproco: las instituciones financieras argentinas informan a ARCA sobre cuentas de personas estadounidenses, incluidos saldos, para su intercambio con Estados Unidos. Especialistas lo describen como automático pero no simétrico, porque el lado argentino informa más datos.
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