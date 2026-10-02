El Gobierno asegura que de París vuelve con inversiones por "casi US$30 mil millones"

Según el funcionario, TotalEnergies (grupo de origen francés y principal productor privado de gas natural en nuestro país) presentó proyectos de inversión por US$10.000 millones en Neuquén y Tierra del Fuego.

Vaca Muerta es el motor de las inversiones en la Argentina.

El CEO global de la compañía, Patrick Pouyanné, aclaró que la flexibilización para repatriar dividendos al exterior y los beneficios fiscales del RIGI fueron las dos condiciones para destrabar esa inversión.

Neuquén sigue protagonizando el escenario económico nacional con nuevas inversiones de Pluspetros y GyP por US$12.400 millones para seguir desarrollando Vaca Muerta. Se trata de compañías, como todas o casi todas las enumeradas por Sielecki, que ya se encuentran trabajando en la Argentina y ahora se acogen a los RIGI.

En Salta, ERAMET anunció su intención de expandir el proyecto de litio Centenario-Ratones con una inversión de US$350 millones, y en Chubut, PAE y SNF -también francesa- anunciaron US$1.200 millones de inversión en Cerro Dragón.

Glencore informó una inversión de US$4.000 millones para Agua Rica, Catamarca, y LVMH anunció su acuerdo para comprar Vicuña de Catamarca, una expansión de sus bodegas en Mendoza. Finalmente, Hitachi Group eligió al país para su hub regional, que generaría 2.000 puestos de trabajo, según afirmó el embajador.