El Gobierno asegura que de París vuelve con inversiones por "casi US$30 mil millones"
El embajador argentino en Francia fue quien dio algunas precisiones sobre las compañías y los montos que desembolsarán a futuro.
En el último día de visita en Francia, Luis Caputo indicó que gracias a la “Argentina Week” que se desarrolló en París y a los contactos celebrados por Javier Milei y sus funcionarios, la delegación retorna a nuestro país con “casi 30 mil millones de dólares en nuevas inversiones”.
“Excelente semana. Cada vez más confianza en el país, el presidente Javier Milei y su rumbo elegido. Casi 30 mil millones de dólares en nuevas inversiones para los próximos años. Felicitaciones y gracias al Embajador Ian Sielecki y equipo (súper trabajo!), Cancillería, ministros y equipo económico!”, escribió el ministro de Economía en redes sociales.
Lo hizo al republicar un mensaje en el mismo sentido de Sielecki, embajador argentino en Francia, quien sostiene que, en realidad, se trata de “US$27.000 millones en anuncios de inversión”. Para Caputo, evidentemente, 3.000 millones de la moneda estadounidense significan poco o nada.
El detalle de las inversiones por venir
En cuanto al detalle de esas inversiones a realizarse en los próximos años en la Argentina, quizá durante décadas, el embajador Ian Sielecki recordó que durante su estadía en París “el ministro Caputo dejó una frase que resume nuestro mensaje: ‘El único riesgo en Argentina es perderse la oportunidad de invertir’. Estos dos días pudimos ponerles nombres y lugares a esas oportunidades”.
Seguidamente, expuso las provincias y los montos que las empresas invertirán en un futuro indefinido, ya que por el momento no se conocen cifras precisas ni mayores detalles sobre el destino y características de esas inversiones.
Según el funcionario, TotalEnergies (grupo de origen francés y principal productor privado de gas natural en nuestro país) presentó proyectos de inversión por US$10.000 millones en Neuquén y Tierra del Fuego.
El CEO global de la compañía, Patrick Pouyanné, aclaró que la flexibilización para repatriar dividendos al exterior y los beneficios fiscales del RIGI fueron las dos condiciones para destrabar esa inversión.
Neuquén sigue protagonizando el escenario económico nacional con nuevas inversiones de Pluspetros y GyP por US$12.400 millones para seguir desarrollando Vaca Muerta. Se trata de compañías, como todas o casi todas las enumeradas por Sielecki, que ya se encuentran trabajando en la Argentina y ahora se acogen a los RIGI.
En Salta, ERAMET anunció su intención de expandir el proyecto de litio Centenario-Ratones con una inversión de US$350 millones, y en Chubut, PAE y SNF -también francesa- anunciaron US$1.200 millones de inversión en Cerro Dragón.
Glencore informó una inversión de US$4.000 millones para Agua Rica, Catamarca, y LVMH anunció su acuerdo para comprar Vicuña de Catamarca, una expansión de sus bodegas en Mendoza. Finalmente, Hitachi Group eligió al país para su hub regional, que generaría 2.000 puestos de trabajo, según afirmó el embajador.
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