Complemento Leche de ANSES: confirman el nuevo monto de $59.063 y el total con Tarjeta Alimentar
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Quiénes reciben este pago mensual para la primera infancia
El Complemento Leche forma parte del Plan 1000 Días. ANSES establece que les corresponde a las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social y a las titulares de la AUH por cada hijo de hasta 3 años.
De cara a octubre, el monto queda en $59.063 por cada menor alcanzado. El aumento frente a septiembre es de $965, equivalente al 1,66% aplicado para las asignaciones que se pagan desde octubre. La Resolución 283/2026 oficializó ese porcentaje y dispuso la actualización de los montos. La AUH general también sube 1,66% y queda en $156.588 por hijo. La Tarjeta Alimentar, en cambio, mantiene $72.250 para hogares con un hijo. Para dos hijos son $113.299 y para tres o más, $149.425.
En el caso de la AUE, el Complemento Leche también se paga de forma automática durante el período en que corresponde la prestación. La Tarjeta Alimentar tiene sus propios criterios: para una embarazada, el beneficio se incorpora desde el tercer mes y el monto vigente para una titular con un hijo alcanzado es de $72.250.
AUH con y sin retención del 20%: cuáles son los montos finales
La diferencia entre ambos escenarios es de $31.317,60 por hijo. Con la retención, la familia recibe $125.270,40 de AUH, más $59.063 del apoyo alimentario y $72.250 de la Tarjeta Alimentar. El total en mano es de $256.583,40. Cuando ANSES cuenta con los controles sanitarios informados por Salud y se cumplen las condiciones, ese 20% puede acreditarse automáticamente. La asignación mensual pasa a $156.588 y el ingreso total, con los otros dos componentes, llega a $287.901.
La retención no desaparece para todos por el solo hecho de cobrar AUH. La regla sigue siendo que el 20% se reserva y se libera cuando se acreditan las condicionalidades. Lo nuevo es que ANSES puede verificar esos requisitos de manera automática. Si no cuenta con la información necesaria, el titular puede acreditar los controles mediante la Libreta AUH.
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