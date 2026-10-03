Complemento Leche de ANSES: confirman el nuevo monto de $59.063 y el total con Tarjeta Alimentar

AUH con y sin retención del 20%: cuáles son los montos finales

La diferencia entre ambos escenarios es de $31.317,60 por hijo. Con la retención, la familia recibe $125.270,40 de AUH, más $59.063 del apoyo alimentario y $72.250 de la Tarjeta Alimentar. El total en mano es de $256.583,40. Cuando ANSES cuenta con los controles sanitarios informados por Salud y se cumplen las condiciones, ese 20% puede acreditarse automáticamente. La asignación mensual pasa a $156.588 y el ingreso total, con los otros dos componentes, llega a $287.901.

La retención no desaparece para todos por el solo hecho de cobrar AUH. La regla sigue siendo que el 20% se reserva y se libera cuando se acreditan las condicionalidades. Lo nuevo es que ANSES puede verificar esos requisitos de manera automática. Si no cuenta con la información necesaria, el titular puede acreditar los controles mediante la Libreta AUH.