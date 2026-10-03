Luis Caputo negó que la economía esté en recesión: "Crece lento"

Luis Caputo destacó la presencia de gobernadores en Argentina Week

El funcionario del gobierno de Javier Milei explicó la agenda que atravesó los encuentros de la semana y ratificó que para el sector privado “es muy importante ver a los gobernadores ratificando el rumbo, porque le da mucha más previsibilidad”. Además aclaró: “Cuando vas a invertir en el largo plazo y no estás 100% seguro, las inversiones se paralizan un poco. Pero quiero dejar claro que se está creciendo, solamente a un ritmo más bajo, como pasa en todos los otros países”.

Caputo también respondió a las opiniones encontradas sobre el viaje: “Sé que en Argentina se dice que se podrían haber juntado allá. No es para nada así. Acá te juntaste con el Presidente del país (Emmanuel Macron) y con inversores que vienen de diferentes lugares del mundo. La conexión con inversores argentinos, con gobernadores, con quienes representamos al gobierno, construye un foco de 48 horas donde todo el mundo está en esto”. Añadió que, tras la presentación inicial, muchos se acercaron para señalar que los datos duros son mejores de lo que se lee en los medios.