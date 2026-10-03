Luis Caputo negó que la economía esté en recesión: "Crece lento"
El ministro dialogó con la prensa en Paris en su viaje al Argentina Week y allí reconoció que la actividad económica crece a velocidad más baja de los esperado.
Luego de participar en Argentina Week, el ministro de Economía, Luis Caputo, evaluó el evento realizado en París y sostuvo que los anuncios de inversión apuntan a “todos los próximos presidentes que vengan”, incluso más allá de 2031. El Embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, informó el viernes por la tarde que durante los tres días de la jornada se comunicaron u$s27 mil millones en inversiones.
En diálogo con la periodista Nazarena Lomagno de Ámbito, Caputo expresó: “Todas son inversiones que se van a dar en los próximos años van a generar mucho trabajo y mucha estabilidad cambiaria”. Además, reveló parte de su conversación con los inversores: “El punto que remarcaron es que Argentina ahora transmite confianza, y que para ellos la confianza y la seguridad jurídica a la hora de invertir en el largo plazo son lo más importante”.
Luis Caputo destacó la presencia de gobernadores en Argentina Week
El funcionario del gobierno de Javier Milei explicó la agenda que atravesó los encuentros de la semana y ratificó que para el sector privado “es muy importante ver a los gobernadores ratificando el rumbo, porque le da mucha más previsibilidad”. Además aclaró: “Cuando vas a invertir en el largo plazo y no estás 100% seguro, las inversiones se paralizan un poco. Pero quiero dejar claro que se está creciendo, solamente a un ritmo más bajo, como pasa en todos los otros países”.
Caputo también respondió a las opiniones encontradas sobre el viaje: “Sé que en Argentina se dice que se podrían haber juntado allá. No es para nada así. Acá te juntaste con el Presidente del país (Emmanuel Macron) y con inversores que vienen de diferentes lugares del mundo. La conexión con inversores argentinos, con gobernadores, con quienes representamos al gobierno, construye un foco de 48 horas donde todo el mundo está en esto”. Añadió que, tras la presentación inicial, muchos se acercaron para señalar que los datos duros son mejores de lo que se lee en los medios.
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