ARCA: los cambios en el régimen aduanero y las reglas para conservar y destruir documentación

La única excepción a esta regla de libre destrucción será para aquellos casos en los que la documentación se encuentre "vinculada a un procedimiento administrativo o judicial en curso", la cual deberá ser conservada obligatoriamente hasta que el conflicto finalice.

El impacto económico y el DNU 70

En los considerandos de la resolución, el Gobierno justificó esta medida basándose en los lineamientos del mega DNU 70/2023, que busca "reconstruir la economía a través de la simplificación administrativa y la eliminación de barreras".

Según detalló la ARCA, la experiencia demostró que los procedimientos exigidos hasta hoy derivaban en "una carga operativa y económica para los declarantes" y para el propio organismo, por lo que la actualización normativa responde directamente a "principios de eficiencia".