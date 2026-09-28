ARCA: los cambios en el régimen aduanero y las reglas para conservar y destruir documentación
El organismo eliminó la burocracia para que los operadores de comercio exterior puedan destruir archivos sin pedir autorización.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una importante flexibilización en los trámites que deben realizar los operadores de comercio exterior. El organismo simplificó drásticamente el régimen de archivo y destrucción de la documentación aduanera.
La medida apunta directamente a los declarantes que actúan bajo la figura de "Depositario Fiel", quienes hasta ahora debían enfrentar un costoso proceso burocrático para poder descartar los papeles de operaciones antiguas.
Eficiencia y simplificación administrativa
El cambio más sustancial de la normativa radica en el destino final de los archivos. Anteriormente, la desafectación y destrucción de los documentos (una vez cumplidos los plazos legales de conservación) exigía notificaciones previas y mecanismos de fiscalización presencial por parte del Estado.
A partir de esta nueva resolución, una vez que prescriba la acción del Fisco sobre una operación, los operadores "podrán disponer libremente de la misma y proceder a su destrucción por el método que estimen conveniente".
El texto oficial es categórico respecto a la desregulación, aclarando que este descarte se hará bajo la exclusiva responsabilidad del declarante y "sin necesidad de requerir autorización, efectuar notificación previa o contar con la presencia de veedores".
La única excepción a esta regla de libre destrucción será para aquellos casos en los que la documentación se encuentre "vinculada a un procedimiento administrativo o judicial en curso", la cual deberá ser conservada obligatoriamente hasta que el conflicto finalice.
El impacto económico y el DNU 70
En los considerandos de la resolución, el Gobierno justificó esta medida basándose en los lineamientos del mega DNU 70/2023, que busca "reconstruir la economía a través de la simplificación administrativa y la eliminación de barreras".
Según detalló la ARCA, la experiencia demostró que los procedimientos exigidos hasta hoy derivaban en "una carga operativa y económica para los declarantes" y para el propio organismo, por lo que la actualización normativa responde directamente a "principios de eficiencia".
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario