Es oficial el bono para jubilados en marzo 2026: de cuánto es el beneficio
El gobierno de Javier Milei mantiene congelado el bono a jubilados desde hace dos años. De esta manera, sin necesidad de eliminarlo, fue licuando su peso en las finanzas nacionales y profundizó, mes a mes el ajuste sobre uno de los sectores más sensibles.
El gobierno de Javier Milei avanza en el ajuste a los jubilados y pensionados. En marzo volverán a cobrar el bono de 70 mil pesos, congelado desde marzo de 2024, es decir desde hace dos años a pesar de la inflación acumulada durante este período. De esta manera el gobierno libertario licúa, mes a mes el poder adquisitivo de ese suplemento y su peso en las finanzas nacionales.
Así quedó plasmado en el Decreto 109/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Aunque los haberes jubilatorios se actualizan al ritmo de la inflación (con dos meses de rezago) desde marzo de 2024 el plus quedó congelado lo que genera una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados que lo cobran. Se trata de una de las caras más brutales del ajuste de Milei sobre los sectores más postergados de la sociedad bajo la excusa de que "no hay plata" mientras al mismo tiempo baja impuestos a los más ricos y la compra de bienes de lujo como yates, aviones y autos de alta gama.
Como de costumbre la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará el bono a los jubilados de la mínima, a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes reciban pensiones no contributivas, es decir, aquellas que se otorgan por situaciones de vulnerabilidad y no por haber realizado aportes como son los casos de las pensiones por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.
En tanto, quienes cobran por encima del haber mínimo jubilatorio cobrarán un bono proporcional que les permita totalizar, en marzo, ingresos que equivalgan a la suma de la jubilación mínima, que en el tercer mes del año llegará a 369.600,88 pesos más el bono de 70 mil pesos. Es decir, en marzo ningún jubilado cobrará menos de 439.600,88 pesos.
El haber máximo, por otro lado, se ubicará en 2.487.063,95 pesos desde el 1° de marzo. En el caso de la base imponible mínima para el cálculo de aportes, se fijó en 124.481,49 pesos, mientras que la máxima alcanzará los 4.045.590,45 pesos. Asimismo, el monto de la PUAM será 295.680,70 pesos y la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en 169.075,53 pesos.
Tal como sucedió los meses anteriores, el decreto aclara que se trata de una suma de carácter de no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computable a los efectos de otros conceptos previsionales o asistenciales.
Decreto 109/2026:
