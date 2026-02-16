El reclamo de Luis Caputo a los empresarios: "Reducimos las cargas patronales y ni una cámara lo celebra"

En qué consiste la rebaja fiscal de la Reforma Laboral

El proyecto oficialista incluye la creación de un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y un Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), estas herramientas lograrían que las contribuciones de los empleadores por cada nuevo trabajador registrado caigan desde el 27% actual al 15% durante un plazo de 48 meses. En términos prácticos, esto implica una reducción de la "cuña laboral" (la suma de contribuciones patronales y aportes personales) que pasaría del 44% al 32% del salario bruto en promedio.

Según los fundamentos del Gobierno, el objetivo de esta reducción busca:

Aliviar directamente el costo del empleo formal para la contratación de nuevos trabajadores.

Mejorar la competitividad relativa de la Argentina al compararla con los estándares de los países de la OCDE.

Fomentar y estimular la incorporación de trabajadores informales a la economía debidamente registrada.

Sin embargo, a pesar de estos beneficios, desde el sector privado argumentan que aún prevalecen inquietudes sobre otros aspectos normativos y su aplicación práctica, mientras que los sectores industriales continúan reclamando medidas adicionales vinculadas a la reactivación del crédito y la producción.