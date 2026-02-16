El reclamo de Luis Caputo a los empresarios: "Reducimos las cargas patronales y ni una cámara lo celebra"
El ministro de Economía expresó su asombro por la falta de apoyo a la rebaja del 85% para nuevos empleos. "No salgo de mi asombro!", dijo Luis Caputo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, envió un fuerte reclamo a la dirigencia de las empresas al cuestionar la falta de entusiasmo del sector ante la Reforma Laboral. El foco de la molestia del funcionario radica en la nula repercusión que tuvo el drástico recorte de contribuciones patronales propuesto en la iniciativa que actualmente debate la Cámara de Diputados.
IMPORTANTE: Reforma Laboral: mientras los sin hijos del Gobierno llaman a aumentar la natalidad, las licencias no se tocan
A través de su cuenta en la red social X, Caputo no ocultó su sorpresa ante el silencio corporativo:
"Esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!".
El mensaje del titular del Palacio de Hacienda fue rápidamente retuiteado por el propio presidente Javier Milei, dejando en claro la importancia política e ideológica que el Ejecutivo le asigna a este punto clave de la reforma.
En qué consiste la rebaja fiscal de la Reforma Laboral
El proyecto oficialista incluye la creación de un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y un Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), estas herramientas lograrían que las contribuciones de los empleadores por cada nuevo trabajador registrado caigan desde el 27% actual al 15% durante un plazo de 48 meses. En términos prácticos, esto implica una reducción de la "cuña laboral" (la suma de contribuciones patronales y aportes personales) que pasaría del 44% al 32% del salario bruto en promedio.
Según los fundamentos del Gobierno, el objetivo de esta reducción busca:
-
Aliviar directamente el costo del empleo formal para la contratación de nuevos trabajadores.
Mejorar la competitividad relativa de la Argentina al compararla con los estándares de los países de la OCDE.
Fomentar y estimular la incorporación de trabajadores informales a la economía debidamente registrada.
Sin embargo, a pesar de estos beneficios, desde el sector privado argumentan que aún prevalecen inquietudes sobre otros aspectos normativos y su aplicación práctica, mientras que los sectores industriales continúan reclamando medidas adicionales vinculadas a la reactivación del crédito y la producción.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario