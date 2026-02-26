Fuerte golpe al Reciclaje y al medio ambiente: multinacional cierra su planta y culpa a la importación
La empresa Alpek cierra su planta de reciclaje en Pacheco. La falta de una Ley de Envases y el PET chino barato destruyen gran parte de la industria verde.
El cierre de la planta de reciclaje Ecopek, operada por la multinacional Alpek en General Pacheco, refleja el deterioro de la matriz productiva. Esta decisión no solo responde a la apertura de importaciones, sino a una cruda realidad: las grandes empresas no reciclan porque nadie las obliga a cuidar el medio ambiente.
El impacto del PET virgen de China en el Reciclaje local
Alpek, una de las petroquímicas líderes que abastece a gigantes como Coca Cola, anunció que el 31 de marzo cerrará definitivamente Ecopek, dejando a 40 trabajadores sin empleo. Desde la firma mexicana explicaron la raíz de esta crisis que afecta a la industria nacional frente a las importaciones: "Pasamos de producir el 15% de una botella con PET reciclado a cero. No nos piden más botellas recicladas las empresas porque no hay nadie atrás que se los exija".
El desincentivo es doble. Por un lado, Argentina es el único país de la región sin una Ley de Envases que obligue a incorporar material recuperado. Por el otro, la resina virgen es un 35% más económica, y China inunda el mercado mundial gracias a los amplios subsidios estatales. Además, a fines de 2024, el Gobierno nacional redujo el arancel de importación del 12,5% al 6%.
Cómo sobrevive la planta de Zárate frente a la crisis
Mientras la planta de Pacheco cierra sus puertas, la fábrica de Alpek en Zárate —la única productora de PET virgen en el país— sobrevive tambaleando frente a la caída del consumo de bebidas. Hoy, el PET argentino es entre un 15% y un 20% más caro que el chino.
Fuentes de la empresa detallaron cómo lograron mantener la competitividad aprovechando los problemas logísticos de la importación: "Argentina y China hay una distancia importante, a veces los cargamentos no llegan en tiempo y forma". Frente a esta incertidumbre, los proveedores locales optan por abastecerse a nivel nacional. "Calculá que nosotros en Zárate te lo mandamos casi en el día, entonces prefieren pagar un poquito más", explicaron.
No obstante, la supervivencia tuvo un fuerte costo operativo y social. "Nosotros hemos acomodado mucho los costos, tuvimos que bajar los precios y toda la reestructuración que se hizo, hizo que medianamente podamos competir", aseguraron, confirmando que este ajuste incluyó severos recortes y desvinculación de personal.
