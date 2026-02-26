Fuerte golpe al Reciclaje y al medio ambiente: multinacional cierra su planta y culpa a la importación

Fuentes de la empresa detallaron cómo lograron mantener la competitividad aprovechando los problemas logísticos de la importación: "Argentina y China hay una distancia importante, a veces los cargamentos no llegan en tiempo y forma". Frente a esta incertidumbre, los proveedores locales optan por abastecerse a nivel nacional. "Calculá que nosotros en Zárate te lo mandamos casi en el día, entonces prefieren pagar un poquito más", explicaron.

No obstante, la supervivencia tuvo un fuerte costo operativo y social. "Nosotros hemos acomodado mucho los costos, tuvimos que bajar los precios y toda la reestructuración que se hizo, hizo que medianamente podamos competir", aseguraron, confirmando que este ajuste incluyó severos recortes y desvinculación de personal.