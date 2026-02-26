El trámite de ANSES que libera $85.000 por hijo: cómo acceder
Esta ayuda es un pago único y se deposita de forma automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario. Descubrí cuáles son los requisitos a cumplir.
La Ayuda Escolar Anual 2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) consiste en un pago único de $85.000 por hijo, que se acreditará entre febrero y marzo. Su objetivo principal es cubrir los gastos relacionados con la educación, como útiles, uniformes y otros insumos necesarios para el inicio del ciclo escolar.
El beneficio está dirigido a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a trabajadores registrados que reciben Asignaciones Familiares del sistema SUAF. Sin embargo, para acceder es necesario verificar los datos del niño o adolescente en el portal de ANSES y, en algunos casos, presentar la documentación escolar requerida.
Quiénes pueden quedar afuera de la Ayuda Escolar 2026
El principal motivo de exclusión de la Ayuda Escolar es superar el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Para 2026, el tope máximo del grupo familiar es de $5.292.758 brutos y el tope individual por integrante $2.646.379 brutos. Si se excede cualquiera de estos valores, el pago no se realiza.
Esta restricción afecta principalmente a trabajadores en relación de dependencia y a monotributistas que cobran Asignaciones Familiares. Además, el control es automático, a través de cruces de datos con organismos fiscales y laborales.
Quiénes cobrarán la Ayuda Escolar Anual
- Hijos de entre 45 días y 17 años.
- Alumnos que asistan a escuelas oficiales o reconocidas por el Ministerio de Educación.
- Adultos responsables que estén dentro de los regímenes de asignaciones habilitados por ANSES.
- Presentación obligatoria del Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2026, para mantener el derecho al pago y futuras liquidaciones.
Cuánto se cobra por la Ayuda Escolar 2026
Este beneficio es de $85.000 por hijo, pagado una sola vez al año. Por ejemplo, un hogar con dos hijos recibirá $170.000 y con tres hijos $255.000. Es importante resaltar que el importe se acredita directamente en la cuenta bancaria donde se perciben normalmente las asignaciones.
