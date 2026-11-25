Medio aguinaldo de ANSES: quiénes cobran antes de Navidad y cómo es el cronograma según el DNI
El organismo planea abonar estos beneficios durante el duodécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 2,2%.
Fechas de pago del aguinaldo para jubilados y pensionados
Los primeros beneficiarios en recibir la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), equivalente al 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el semestre, sin computar el bono fijo, serán los titulares asistenciales y quienes perciben el piso previsional básico:
- Pensiones No Contributivas (PNC): se liquidan en una ventana exprés de tres días hábiles: el miércoles 9 de diciembre 2026 cobran los documentos terminados en 0 y 1, el jueves 10 los finalizados en 2 y 3, y el viernes 11 de diciembre 2026 perciben sus haberes todos los DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (totalizando $546.486,53 brutos en invalidez y vejez, y $750.695,05 brutos en madres de siete hijos).
- Jubilaciones y pensiones del primer intervalo (haber mínimo): inician sus acreditaciones el miércoles 9 de diciembre 2026 (DNI 0), continúan el jueves 10 (DNI 1), viernes 11 (DNI 2) y lunes 14 (DNI 3), concentrando tres terminaciones por día en el cierre: martes 15 de diciembre 2026 para DNI 4, 5 y 6, y miércoles 16 de diciembre 2026 para DNI 7, 8 y 9 (alcanzando $750.695,05 brutos, equivalentes a $730.274 netos tras el descuento de PAMI).
Cuándo cobran el aguinaldo ANSES los jubilados que superan el mínimo y qué falta confirmar del calendario general
Para los adultos mayores cuyos ingresos previsionales superan el primer intervalo garantizado, las transferencias se realizarán en la semana previa a Navidad:
- Cronograma del 17 al 23 de diciembre 2026: cobran el jueves 17 los documentos terminados en 0 y 1, el viernes 18 los finalizados en 2 y 3, el lunes 21 los terminados en 4 y 5, el martes 22 los finalizados en 6 y 7, y el miércoles 23 de diciembre concluye el calendario con los DNI terminados en 8 y 9 (recordándose que quienes perciben entre $453.796,70 y $523.796,70 suman además un bono variable proporcional).
- Prestaciones pendientes de confirmación oficial: hacia el cierre de noviembre 2026, ANSES publicará el calendario general de diciembre correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), la Asignación por Embarazo (AUE) y la Prestación por Desempleo, recordándose que ninguna de estas asignaciones percibe aguinaldo, aunque sí recibirán el aumento mensual del 2,17%.
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