Prestación por desempleo: qué pasos seguir si denegaron tu trámite y cómo presentar un reclamo formal
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 1,93%.
Motivos frecuentes por los que el organismo deniega el beneficio
La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad y cumplen determinados requisitos. Aunque funciona como una ayuda económica durante la búsqueda de un nuevo puesto, no todas las personas que quedaron sin trabajo pueden acceder al beneficio.
Uno de los principales motivos de rechazo es la falta de aportes suficientes. En el caso de los empleados permanentes comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, se exige haber cotizado al Fondo Nacional de Empleo durante al menos seis meses dentro de los últimos tres años.
También existen otras situaciones que pueden provocar una respuesta negativa, como errores en los datos laborales, documentación incompleta o diferencias entre la información presentada y la que figura en los sistemas del organismo.
Por otra parte, quienes renunciaron voluntariamente o cobran determinadas prestaciones incompatibles pueden quedar excluidos.
Paso a paso para presentar el reclamo y revisar el estado del trámite
Si la solicitud fue rechazada, lo primero es averiguar cuál fue el motivo de la decisión. Para hacerlo, se puede consultar el estado del trámite desde Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, o solicitar información directamente al organismo.
Una vez identificado el problema, el titular puede pedir una revisión y presentar los comprobantes necesarios para respaldar su situación. El procedimiento dependerá de las razones que hayan provocado la denegatoria.
Para avanzar con el reclamo, existen dos alternativas principales:
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atención virtual: ingresar a la página oficial de ANSES, identificarse con CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar las opciones disponibles para la Prestación por Desempleo
atención presencial: solicitar un turno desde el sitio web y acudir a una oficina con la documentación correspondiente
El organismo también dispone del formulario PS 3.5 para reclamos y modificaciones relacionados con este beneficio.
Es importante conservar la constancia de la solicitud original y cualquier notificación recibida, ya que estos documentos permiten identificar el expediente y facilitar su revisión.
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