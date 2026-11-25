Por otra parte, quienes renunciaron voluntariamente o cobran determinadas prestaciones incompatibles pueden quedar excluidos.

Paso a paso para presentar el reclamo y revisar el estado del trámite

Si la solicitud fue rechazada, lo primero es averiguar cuál fue el motivo de la decisión. Para hacerlo, se puede consultar el estado del trámite desde Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, o solicitar información directamente al organismo.

Una vez identificado el problema, el titular puede pedir una revisión y presentar los comprobantes necesarios para respaldar su situación. El procedimiento dependerá de las razones que hayan provocado la denegatoria.

Para avanzar con el reclamo, existen dos alternativas principales:

atención virtual: ingresar a la página oficial de ANSES, identificarse con CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar las opciones disponibles para la Prestación por Desempleo

atención presencial: solicitar un turno desde el sitio web y acudir a una oficina con la documentación correspondiente

El organismo también dispone del formulario PS 3.5 para reclamos y modificaciones relacionados con este beneficio.

Es importante conservar la constancia de la solicitud original y cualquier notificación recibida, ya que estos documentos permiten identificar el expediente y facilitar su revisión.