ANSES: los montos confirmados de la jubilación mínima y máxima en diciembre

Jubilación máxima

Para los jubilados con haberes más elevados, ANSES confirmó los siguientes importes:

Haber máximo base: $2.293.796,92

Medio aguinaldo: $1.146.898,46

Total a cobrar en diciembre: $3.440.695,38

En este caso, los titulares de la jubilación máxima no reciben el bono extraordinario, ya que el refuerzo está dirigido a los haberes mínimos y beneficios asociados.

PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor)

La PUAM, que equivale al 80% del haber mínimo, también recibirá aumento, aguinaldo y bono de refuerzo.

Haber base: $272.703,67

Bono de $70.000

Aguinaldo: $136.351,83

Total a cobrar en diciembre: $479.055,50

La PUAM continúa siendo una de las prestaciones más reforzadas dentro del esquema previsional por su alcance social y su función como contención económica.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez

Estas pensiones, que equivalen al 70% de la mínima, también están alcanzadas por el aumento, el bono y el SAC.

Haber base: $238.615,71

Bono de $70.000

Aguinaldo: $119.307,85

Total a cobrar en diciembre: $427.923,56

Este grupo de beneficiarios compone uno de los segmentos más vulnerables del sistema, por lo que diciembre será clave para recomponer parte del ingreso perdido durante el año.

PNC Madre de Siete Hijos

Estas titulares cobran el equivalente a la jubilación mínima y por lo tanto también perciben el triple refuerzo completo:

Haber base: $340.879,59

Bono de $70.000

Aguinaldo: $170.439,79

Total a cobrar en diciembre: $581.319,38

Calendario de pagos para jubilados con la mínima

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 5: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 7: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8: martes 16 de diciembre

DNI terminados en 9: martes 16 de diciembre

Calendario de pagos para jubilados con la máxima