AFIP detectó compra de dólar MEP por US$650 mil a través de contribuyentes con CUIT inactiva

Esos contribuyentes tenían la inhabilitación del CUIT en virtud de las inconsistencias que detectó AFIP, tales como: estar incluidos en base eAPOC o que no hayan solicitado el alta en impuestos y/o regímenes; que no hayan efectuado presentaciones de DDJJ o que, habiéndolas presentado, no registran ventas, ingresos, ni empleados en relación de dependencia declarados.

Irregularidades en compra de bonos por $8 millones

AFIP confirmó que se realiza con operaciones de compra de bonos por $ 8.000 millones que fueron realizadas por dos personas no físicas que nunca presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales. Ambos contribuyentes tampoco presentaron de manera voluntaria el pago del Aporte Solidario Extraordinario (ASE) por lo cual se les inició una fiscalización.

Se iniciaron las fiscalizaciones a los 857 contribuyentes para que justifiquen el origen de los fondos utilizados, como así también el real comprador de las operaciones.

Se encontraron contribuyentes incluidos en la base (eAPOC) o de “facturas truchas”, como se conoce habitualmente, por verificarse inconsistencias en relación a la capacidad operativa, económica y/o financiera, que difiere de la magnitud, calidad o condiciones que exteriorizan en sus declaraciones juradas, los comprobantes respaldatorios emitidos, o que no reflejan la operación que intentan documentar, que permiten concluir que no son proveedores reales de servicios o mercaderías.

Hasta el momento se detectaron muchos de los domicilios de los mismo que no se corresponden con personas que posean capacidad económica para hacer frente a las mismas. Con todo esto, el organismo ya denunció la maniobra a la Justicia Federal y a la PROCELAC con el fin de evitar el uso de actores apócrifos o sin capacidad económica declarada en maniobras bursátiles.