La canasta de crianza subió por encima de la inflación: ¿Cuánto cuesta mantener a un hijo?

En paralelo, la inflación general mostró una desaceleración tras diez meses consecutivos de subas y se ubicó en 2,6% durante abril. El rubro que más aumentó fue Transporte, con un 4,4%, impulsado por subas en combustibles, aunque los precios de la nafta se mantuvieron congelados por decisión de YPF.

En lo que va del año, el IPC acumula un alza del 12,3%, superando la meta prevista en el Presupuesto 2026. En términos interanuales, la inflación se ubicó en 32,4%, con una leve desaceleración respecto de los meses anteriores.

De este modo, mientras el índice general comienza a moderarse, los costos vinculados a la crianza continúan creciendo a un ritmo mayor, con impacto directo en los ingresos de los hogares.