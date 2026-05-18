La canasta de crianza subió por encima de la inflación: ¿Cuánto cuesta mantener a un hijo?
El costo de mantener a menores aumentó hasta 9,7% según la edad, muy por encima del 2,6% del IPC. Los adolescentes encabezaron las subas y consolidan la mayor carga para las familias.
La canasta de crianza volvió a aumentar por encima de la inflación en abril y mostró una aceleración en todos los tramos etarios, con subas que superaron el 2,6% del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El mayor incremento se registró entre adolescentes, con un salto del 9,7% mensual.
Según lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en el detalle por edades, el costo de crianza de recién nacidos y bebés pasó de $494.367,32 a $511.763,05, lo que implica una suba del 3,5% entre marzo y abril. Un comportamiento similar se observó en el segmento de niños de 1 a 3 años, donde el valor trepó de $589.099,48 a $609.573,66, también con un aumento del 3,5%.
En el caso de los niños de 4 a 5 años, la canasta subió 3,2%, al pasar de $504.267,21 a $520.412,69. Para el grupo de 6 a 12 años, el incremento fue del mismo orden: 3,2%, con un costo que se ubicó en $654.221,39 desde los $633.857,46 del mes previo.
El dato más alto correspondió al segmento adolescente, que registró un alza del 9,7% en abril y acumula un incremento del 11,28% en el primer trimestre, consolidándose como el grupo de mayor presión sobre los gastos familiares.
En paralelo, la inflación general mostró una desaceleración tras diez meses consecutivos de subas y se ubicó en 2,6% durante abril. El rubro que más aumentó fue Transporte, con un 4,4%, impulsado por subas en combustibles, aunque los precios de la nafta se mantuvieron congelados por decisión de YPF.
En lo que va del año, el IPC acumula un alza del 12,3%, superando la meta prevista en el Presupuesto 2026. En términos interanuales, la inflación se ubicó en 32,4%, con una leve desaceleración respecto de los meses anteriores.
De este modo, mientras el índice general comienza a moderarse, los costos vinculados a la crianza continúan creciendo a un ritmo mayor, con impacto directo en los ingresos de los hogares.
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