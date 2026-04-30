Agua, prepagas y transporte público: todos los aumentos que se vienen en mayo 2026

Cabe recordar que durante el año pasado la tarifa tuvo una limitación excepcional que estableció un tope de actualización del 1% mensual, lo que generó un atraso tarifario. Para evitar un incremento alto y abrupto, originalmente se había dispuesto un límite del 4% mensual durante el primer cuatrimestre de este año.

Además, continuará vigente el programa de Tarifa Social para mitigar el impacto del ajuste en los sectores vulnerables. También se mantiene el descuento del 15% para "zonales bajos", un beneficio que alcanza al 48% de los usuarios residenciales.

agua.jpg

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas se ubicarán entre 3% y 3,9% en mayo. Este aumento también aplicará a los copagos. El piso del ajuste se encuentra por debajo de la inflación de marzo, que fue del 3,4%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Prepagas

Transporte público

El transporte público volverá a registrar aumentos importantes en CABA como en la provincia de Buenos Aires. En concreto, el gobierno de la Ciudad confirmó una nueva actualización tarifaria que impactará en el transporte público y en las autopistas.

A partir del 1° de mayo, los boletos de colectivos, el subte y los peajes aumentarán un 5,4%, en línea con el esquema de ajuste que combina el último dato de inflación del Indec, más un adicional del 2%.

Colectivos que circulan por CABA (líneas de 1 al 199):

Boleto mínimo hasta 3 km: 753,74 pesos.

Recorrido de 3 a 6 km: 837,52 pesos.

Recorrido de 6 a 12 km: 902,04 pesos.

Tramo de 12 a 27 km: 966,61 pesos.

Colectivos que circulan por PBA:

Boleto mínimo hasta 3 km: 918,35 pesos.

Recorrido de 3 a 6 km: 1.023,04 pesos.

Tramo superior a 27 km: 1.259,07 pesos.

Subte:

Boleto con SUBE registrada: 1.490 pesos.

Boleto sin SUBE registrada: 2.369,1 pesos.

Peajes de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Illia y accesos de Retiro y Alberti:

Vehículos livianos de hasta dos ejes (25 de Mayo y Perito Moreno): 4.319,63 pesos en horas normales y 6.121,62 pesos en hora pico.

Vehículos livianos de hasta dos ejes (Illia): 1.799,66 pesos en horas normales y 2.544,99 pesos en hora pico.

sube.jpg

Luz, gas, internet y telefonía

En lo que respecta a telefonía, la empresa Movistar confirmó un aumento del 3,5% para las facturas emitidas de los planes móviles a partir del 1° de mayo.

Por su parte, todavía no se conocen detalles de los ajustes tarifarios para la luz, el gas e internet en el AMBA.

luz y gas.jpg