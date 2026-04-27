Cómo es el ejercicio en el agua que ayuda a combatir la obesidad

Embed - Aquagym: Ejercicios en el agua con el churro acuático

También se destacan las clases de aquagym, que combinan movimientos aeróbicos con rutinas de coordinación y ritmo, favoreciendo la quema de calorías de forma dinámica.

A su vez, se pueden incorporar ejercicios específicos como elevaciones de rodillas, patadas controladas, desplazamientos laterales y movimientos de brazos bajo el agua, que ayudan a trabajar distintos grupos musculares. El uso de elementos como flotadores, tablas o pesas acuáticas suma intensidad al entrenamiento, incrementando la fuerza muscular y el gasto energético.

Este tipo de rutinas no solo apuntan a la pérdida de peso, sino que también mejoran el equilibrio, la postura y la movilidad articular, aspectos clave en personas con obesidad. En conjunto, estos ejercicios permiten sostener una actividad física regular, mejorar la salud integral y reducir riesgos asociados al sedentarismo de forma progresiva y segura.