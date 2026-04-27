Cómo es el ejercicio en el agua que ayuda a combatir la obesidad
Un estudio científico revela que hacer ejercicio acuático aeróbico durante al menos 10 semanas ayuda a bajar de peso y reducir la cintura en personas con sobrepeso.
El ejercicio acuático se consolida como una de las herramientas más eficaces dentro del campo de la salud para combatir el sobrepeso y la obesidad. Según distintos estudios científicos, las rutinas de ejercicio aeróbico en el agua permiten no solo bajar de peso, sino también reducir la circunferencia de la cintura y mejorar la funcionalidad corporal.
Una de las principales ventajas es que el agua actúa como soporte, disminuyendo el impacto sobre las articulaciones y evitando lesiones, algo clave en personas con obesidad.
Además, la resistencia natural del agua obliga al cuerpo a trabajar más, lo que potencia la quema de calorías y mejora la resistencia física, la movilidad y el estado general de la salud. Este entorno también favorece la constancia, ya que permite entrenamientos más llevaderos y sostenibles en el tiempo.
Los ejercicios recomendados para combatir la obesidad
Dentro de las estrategias más valoradas en salud, el ejercicio acuático ofrece múltiples variantes que se adaptan a diferentes niveles de condición física. Entre los más recomendados aparece la caminata en el agua, que permite activar el cuerpo sin generar impacto, seguida por el trote suave en pileta, ideal para aumentar la resistencia cardiovascular.
También se destacan las clases de aquagym, que combinan movimientos aeróbicos con rutinas de coordinación y ritmo, favoreciendo la quema de calorías de forma dinámica.
A su vez, se pueden incorporar ejercicios específicos como elevaciones de rodillas, patadas controladas, desplazamientos laterales y movimientos de brazos bajo el agua, que ayudan a trabajar distintos grupos musculares. El uso de elementos como flotadores, tablas o pesas acuáticas suma intensidad al entrenamiento, incrementando la fuerza muscular y el gasto energético.
Este tipo de rutinas no solo apuntan a la pérdida de peso, sino que también mejoran el equilibrio, la postura y la movilidad articular, aspectos clave en personas con obesidad. En conjunto, estos ejercicios permiten sostener una actividad física regular, mejorar la salud integral y reducir riesgos asociados al sedentarismo de forma progresiva y segura.
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