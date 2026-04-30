La inflación de mayo 2026 será de casi 4%, según un informe de la Universidad Di Tella

En los hogares de mayores ingresos, la expectativa promedio para los próximos 12 meses aumentó de 32,9% a 33,5%, mientras que en los hogares de menores ingresos disminuyó de 35,2% a 35%. De esta manera, las expectativas en los hogares de menor nivel educativo se mantienen por encima de las del segmento de mayor nivel educativo, pero la brecha se reduce respecto del mes anterior.

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