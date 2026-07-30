Ahorro para jubilados: cuáles son los descuentos fundamentales de ANSES para aprovechar durante agosto

En el ámbito bancario, se destacan propuestas como las del Banco Galicia, que ofrece hasta un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas, sujeto a límites de reintegro preestablecidos. Por su parte, el Banco Supervielle contempla una quita del 50% en farmacias adheridas, un 20% de descuento en supermercados los días martes y un 10% en estaciones de servicio de la firma Shell.