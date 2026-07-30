Ahorro para jubilados: cuáles son los descuentos fundamentales de ANSES para aprovechar durante agosto
Las cadenas ofrecen rebajas de hasta el 15% en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, cadenas se destacan por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, se ofrecen oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
Qué descuentos tienen los jubilados de ANSES en agosto 2026
La red de Beneficios Capital Humano ANSES comprende más de 7.000 comercios asociados y cerca de 12.000 puntos de venta a lo largo del territorio nacional. Entre las principales cadenas de supermercados que suelen contar con promociones para quienes cobran sus haberes por intermedio del Banco Nación se encuentran Carrefour, Coto, Changomás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día y Josimar.
Además del sector alimenticio, el programa abarca rubros como farmacias, perfumerías, ópticas y estaciones de servicio, facilitando una quita en las erogaciones del día a día.
En el ámbito bancario, se destacan propuestas como las del Banco Galicia, que ofrece hasta un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas, sujeto a límites de reintegro preestablecidos. Por su parte, el Banco Supervielle contempla una quita del 50% en farmacias adheridas, un 20% de descuento en supermercados los días martes y un 10% en estaciones de servicio de la firma Shell.
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