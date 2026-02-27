Ajuste sin fin: los nuevos aumentos en las tarifas que llegan con marzo
Con el inicio del tercer mes del año vienen nuevos ajustes de las tarifas de electricidad, agua corriente y cloacas, el transporte público en el AMBA y hasta en los peajes, que en realidad vienen aplicándose desde el jueves.
Apenas unas horas separan a febrero de marzo y de las actuales tarifas de los servicios públicos de nuevos aumentos que reflejan la “actualización” prevista por el Gobierno Nacional y el ajuste perpetuo al que somete a la población.
El concreto, el tercer mes del año trae consigo subas en diferentes rubros que impactarán fuertemente en el bolsillo de los argentinos, sobre todo en el porteños y bonaerenses, y también en la inflación del mes, aunque también se prevé que permanezcan algo ocultas en la índice de precios al consumidor (IPC) que el intervenido Indec publicará oportunamente.
Electricidad y agua corriente
Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. De esta manera, las facturas de electricidad y agua correspondientes a marzo llegarán con importantes aumentos.
A la espera de que el Gobierno publique los nuevos cuadros tarifarios, la provincia de Buenos Aires confirmó que los incrementos irán desde el 12% hasta el 17%, dependiendo de la categoría en la que se encuentre el usuario (N1, N2 o N3).
En cuanto al servicio del agua, continuará el aumento del 4% en las tarifas de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), mediante la resolución del Ente Regulador del Agua y Saneamiento (ERAS).
Transporte público
El boleto de los colectivos que circulan en la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vuelve a aumentar en marzo en un 7,6%, de manera que el pasaje con SUBE registrada pasará a costar entre $700 y $960, dependiendo de la cantidad de kilómetros recorridos y de la jurisdicción.
Para aquellos usuarios que no tienen la tarjeta registrada, los aumentos oscilarán aún más: entre $1.113 y $1.526, dependiendo del tramo recorrido.
Con SUBE registrada
- De 0 a 3 km: $700
- De 3 a 6 km: $779,78
- De 6 a 12 km: $839,86
- De 12 a 27 km: $899,99
- Más de 27 km: $959,71
Sin SUBE registrada
- De 0 a 3 km: $1.113
- De 3 a 6 km: $1.239,85
- De 6 a 12 km: $1.335,38
- De 12 a 27 km: $1.430,98
- Más de 27 km: $1.525,94
Peajes
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobó un aumento de hasta 19% en los cuadros tarifarios de los peajes en las rutas nacionales concesionadas a la empresa estatal Corredores Viales SA.
Los nuevos precios comenzaron a regir desde este jueves y afectan a los diez tramos concesionados por Corredores Viales, que abarcan gran parte de las autopistas y rutas nacionales con peaje en el país.
Para rutas nacionales
- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $1.500
- Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $3.000
- Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $4.500
- Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $6.000
- Vehículos de 5 o 6 ejes: $7.500
- Vehículos de más de 6 ejes: $9.000
Autopista Riccheri
- Motocicletas: $650 - Hora pico: $750
- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.300 - Hora pico: $1.500
- Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2.600 - Hora pico: $3.000
- Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2.600 - Hora pico: $3.000
- Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3.900 - Hora pico: $4.500
- Vehículos de 5 o 6 ejes: $5.200 - Hora pico: $6.000
- Vehículos de más de 6 ejes: $6.500 - Hora pico: $7.500
