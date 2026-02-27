El consumo masivo sigue desplomándose: se registran caídas superiores a 15% en supermercados

grafico caida consumo

El mismo informe revela que el rubro Alimentación muestra un crecimiento de 5,3% en la comparación enero 2026-enero 2025, al igual que Impulsivos, con un aumento de 7,5% en el mismo periodo.

En contraste, cayeron las ventas de Bebidas sin Alcohol (-8,5%), Limpieza de Ropa y Hogar (-4,3%), Higiene y Cosmética (-2,8%), Perecederos (-2,7%), Bebidas con Alcohol (-1,7%) y Desayuno y Merienda (-0,2%).

Caen las ventas pero la inflación no se detiene

A pesar de la caída en las ventas en todos o casi todas las bocas de expendio y en todo el país, los aumentos de precios no cesan y las proyecciones privadas para febrero no bajan de 2,8% y se arriman al 3%, impulsadas especialmente por rubros sensibles al consumo popular, como la carne y los alimentos en general.

La Fundación Libertad y Progreso prevé para el mes que está por termina un incremento del índice de precios al consumidor (IPC) de 2,8% mensual, después del 2,9% publicado por el intervenido Indec para el mes pasado.

De confirmarse esta proyección, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 5,8%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 32,7%, mostrando una aceleración por cuarto mes consecutivo.