El consumo masivo sigue desplomándose: se registran caídas superiores a 15% en supermercados
Según consultoras privadas, el nivel general de la retracción en enero último con respecto al último mes del año pasado alcanzó el 7% promedio en el total del consumo masivo, con una caída interanual de 1,1%.
En un marco general signado por el fuerte deterioro del poder de compra de los asalariados, caída del empleo formal —tanto en el sector privado como en el público— y aceleración de la inflación, sigue desplomándose el consumo popular en casi todos los canales de venta.
Así lo confirma el último informe de la consultora porteña Scentia, revelando que el nivel general de la retracción en enero último con respecto al último mes del año pasado alcanzó el 7% promedio en el total del consumo masivo.
La principal caída intermensual se registró en los supermercados de cadena, cuyas ventas cayeron 15,4%, seguidos por los autoservicios mayoristas, donde las ventas se redujeron 14,6% entre diciembre de 2025 y el primer mes del corriente año.
En los supermercados y autoservicios independientes la retracción fue de 12,5%; en las farmacias cayó el expendio de productos un 7,8%, y hasta en el e-commerce hubo retracción de las ventas entre los mencionados meses (-11%). El informe de Scentia identifica una única suba: en almacenes y kioscos (3,7%).
En términos interanuales (enero 2026 contra el mismo mes del año pasado), la caída promedio en la venta de productos de consumo masivo fue de 1,1%, con solo dos canales con resultado positivo: el e-commerce creció 33% y en almacenes y kioscos también aumentó 2,7%.
El mismo informe revela que el rubro Alimentación muestra un crecimiento de 5,3% en la comparación enero 2026-enero 2025, al igual que Impulsivos, con un aumento de 7,5% en el mismo periodo.
En contraste, cayeron las ventas de Bebidas sin Alcohol (-8,5%), Limpieza de Ropa y Hogar (-4,3%), Higiene y Cosmética (-2,8%), Perecederos (-2,7%), Bebidas con Alcohol (-1,7%) y Desayuno y Merienda (-0,2%).
Caen las ventas pero la inflación no se detiene
A pesar de la caída en las ventas en todos o casi todas las bocas de expendio y en todo el país, los aumentos de precios no cesan y las proyecciones privadas para febrero no bajan de 2,8% y se arriman al 3%, impulsadas especialmente por rubros sensibles al consumo popular, como la carne y los alimentos en general.
La Fundación Libertad y Progreso prevé para el mes que está por termina un incremento del índice de precios al consumidor (IPC) de 2,8% mensual, después del 2,9% publicado por el intervenido Indec para el mes pasado.
De confirmarse esta proyección, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 5,8%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 32,7%, mostrando una aceleración por cuarto mes consecutivo.
