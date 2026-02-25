ANSES: el aumento que recibirán los jubilados en el mes de marzo
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el tercer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.
Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.
Cuánto cobran los jubilados en marzo 2026
- Jubilación mínima: $369.600,88 (con el bono de $70.000, el total asciende a $439.600,88).
- Jubilación máxima: $2.487.063,95 (para quienes cumplen con los aportes más altos).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70 (con el bono, llega a $365.680,70).
- Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez: $258.720,62 (con el bono, totaliza $328.720,62).
- PNC para madres de siete hijos: $369.600,88 (equiparada a la jubilación mínima, con posibilidad de alcanzar $439.600,88 con el refuerzo).
Cómo se paga el bono previsional
El bono de $70.000 se otorga completo a quienes perciben el haber mínimo. En los casos en que el ingreso supera ese monto, el refuerzo se liquida de manera proporcional hasta alcanzar el límite fijado.
El pago se deposita en la misma fecha que el haber mensual.
Cuándo se cobran los haberes en marzo
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI.
Jubilaciones mínimas
-
DNI 0: 9 de marzo
DNI 1: 10 de marzo
DNI 2: 11 de marzo
DNI 3: 12 de marzo
DNI 4: 13 de marzo
DNI 5: 16 de marzo
DNI 6: 17 de marzo
DNI 7: 18 de marzo
DNI 8: 19 de marzo
DNI 9: 20 de marzo
Haberes superiores a la mínima
-
DNI 0 y 1: 23 de marzo
DNI 2 y 3: 25 de marzo
DNI 4 y 5: 26 de marzo
DNI 6 y 7: 27 de marzo
DNI 8 y 9: 30 de marzo
Las Pensiones No Contributivas se pagan del 9 al 13 de marzo, también según terminación de documento.
