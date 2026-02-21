ANSES: las personas que podrán cobrar hasta $400.000 próximamente
Desde marzo, las asignaciones del organismo tendrán un incremento del 2,9% según la Ley de Movilidad Jubilatoria. Los detalles en la nota.
En marzo, las asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) tendrán un incremento del 2,9% debido a lo establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria, que actualiza los montos en función de los datos inflacionarios. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad se ajustará automáticamente según el esquema vigente.
Si bien el valor total de la prestación se eleva, el organismo abona de forma mensual el 80% del monto y retiene el 20% restante hasta que el titular presente la Libreta AUH, documento que certifica la escolaridad y los controles de salud del menor a cargo.
Quiénes pueden acceder a la AUH por Discapacidad y cómo se tramita
La AUH por Discapacidad es un pago mensual por cada hijo con discapacidad, sin límite de edad, destinado a familias sin empleo formal o con ingresos informales. De esta manera, pueden acceder los siguientes trabajadores
- Trabajadores en relación de dependencia
- Monotributistas
- Empleados rurales o de temporada
- Personas que perciben ART
- Prestación por Desempleo
- Pensiones no Contributivas por invalidez
- Pensión para veteranos, jubilaciones o pensiones.
Además, el adulto responsable debe residir en Argentina (mínimo dos años si es extranjero) y tener sus datos actualizados en ANSES, mientras que el hijo debe vivir en el país y contar con autorización vigente. Por otro lado, todos los años se debe presentar la Libreta AUH para acreditar controles de salud, vacunación y asistencia escolar.
Monto de la AUH por Discapacidad en febrero
Tras la actualización por movilidad aplicada en marzo, el valor general de la AUH quedó en $129.070 por hijo. De esa cifra, ANSES deposita cada mes el 80% ($103.256) y retiene el 20% restante ($25.814), que se cobra una vez presentada la Libreta AUH.
Para hijos con discapacidad, el monto es considerablemente mayor: supera los $420.000 en total. En ese caso, el pago mensual efectivo supera los $336.000, mientras que el saldo retenido se libera tras cumplir con el trámite anual.
