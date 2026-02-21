ANSES: las personas que podrán cobrar hasta $400.000 próximamente

En marzo, las asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) tendrán un incremento del 2,9% debido a lo establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria, que actualiza los montos en función de los datos inflacionarios. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad se ajustará automáticamente según el esquema vigente.