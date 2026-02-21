ANSES: cómo hacer para cobrar un bono numeroso
El organismo ajustó los valores del Seguro de Desempleo. Enterate cuánto se cobra, qué requisitos pide el organismo y cómo iniciar el trámite paso a paso.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.
Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.
Los requisitos para acceder a este bono
La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a personas que trabajaban en relación de dependencia y fueron despedidas sin causa, finalizaron su contrato o quedaron sin empleo por el cierre de la actividad. Los requisitos varían según el vínculo laboral.
En el caso de trabajadores permanentes, se exige haber realizado aportes durante al menos seis meses dentro de los tres años previos al despido. Para quienes tuvieron empleos eventuales o de temporada, es necesario acreditar más de 90 días trabajados en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.
Los trabajadores de la construcción tienen un régimen particular: deben demostrar un mínimo de ocho meses de aportes efectuados en los dos años anteriores a la finalización de la obra. En todos los casos, la ANSES evalúa el historial laboral y de aportes antes de aprobar el beneficio.
