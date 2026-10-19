Alerta de ANSES: reorganización de los pagos previstos para noviembre

Jubilaciones, PNC y AUH: ¿cuándo se publica el cronograma oficial por DNI?

ANSES había aprobado con anticipación el calendario de pagos de las prestaciones previsionales para todo 2026 mediante la Resolución 349/2025. La norma incluye los cronogramas mensuales para jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pero fue publicada antes del decreto que estableció los feriados por la visita papal.

Esa diferencia de fechas explica por qué el esquema original debe analizarse a la luz de las nuevas jornadas no laborables. El calendario publicado en 2025 no podía contemplar una medida que se formalizó en septiembre de 2026. El esquema original para las primeras prestaciones de noviembre contempla estas fechas:

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de noviembre

2 y 3: martes 10

4 y 5: miércoles 11

6 y 7: jueves 12

8 y 9: viernes 13

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre

1: martes 10

2: miércoles 11

3: jueves 12

4: viernes 13

AUH:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

1: martes 11

2: miércoles 12

3: jueves 13

4: viernes 14

5: lunes 17

6: martes 18

7: miércoles 19

8: jueves 20

9: jueves 20

Qué pasa con las fechas de pago si se posterga la visita papal

La eventual postergación de la visita de León XIV abriría otro escenario para la organización de noviembre, pero no implica que el calendario de ANSES se modifique de manera automática.

Por ahora, el Decreto 1103/2026 establece los feriados del 9, 10 y 11 de noviembre en los ámbitos correspondientes. La norma justifica la medida por las necesidades de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación que demanda la visita del Pontífice.

Si hubiera cambios en la agenda papal, los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones deberían esperar la comunicación de las autoridades sobre los feriados y, por separado, las indicaciones de ANSES respecto de sus prestaciones.

Una modificación del evento no permite asegurar que se mantendrán o cambiarán las fechas originales de cobro. En cualquier caso, los beneficiarios pueden consultar las novedades en la página oficial de ANSES y revisar el apartado de calendarios de pago antes de trasladarse a una sucursal bancaria.