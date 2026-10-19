Alerta de ANSES: reorganización de los pagos previstos para noviembre
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
En este caso, el porcentaje de actualización estará determinado por la inflación de septiembre, cuyo dato oficial debe publicar el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Mientras se aguarda esa cifra, las proyecciones que manejan los cálculos preliminares ubican el incremento en torno al 2%.
Feriados en noviembre 2026: qué días no habrá atención ni pagos de ANSES
La visita del Papa va a modificar la actividad habitual en distintas jurisdicciones durante tres jornadas de noviembre. Para los beneficiarios de ANSES, la principal dificultad aparece al principio del cronograma.
El lunes 9 coincide con el inicio previsto para el pago de algunas prestaciones, mientras que el martes 10 y el miércoles 11 también afectan a jurisdicciones donde funcionan sucursales bancarias y oficinas públicas. El Decreto 1103/2026 fijó los feriados de esta manera:
-
domingo 8 de noviembre: inicio de la visita oficial de León XIV a la Argentina
lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país
martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba
miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires
Por eso, la coincidencia con los feriados obliga a prestar atención a las comunicaciones oficiales. Una modificación podría trasladar algunas fechas a otras jornadas, pero no corresponde dar por confirmados nuevos días de cobro hasta que ANSES publique el cronograma actualizado.
Jubilaciones, PNC y AUH: ¿cuándo se publica el cronograma oficial por DNI?
ANSES había aprobado con anticipación el calendario de pagos de las prestaciones previsionales para todo 2026 mediante la Resolución 349/2025. La norma incluye los cronogramas mensuales para jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pero fue publicada antes del decreto que estableció los feriados por la visita papal.
Esa diferencia de fechas explica por qué el esquema original debe analizarse a la luz de las nuevas jornadas no laborables. El calendario publicado en 2025 no podía contemplar una medida que se formalizó en septiembre de 2026. El esquema original para las primeras prestaciones de noviembre contempla estas fechas:
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de noviembre
- 2 y 3: martes 10
- 4 y 5: miércoles 11
- 6 y 7: jueves 12
- 8 y 9: viernes 13
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
- DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre
- 1: martes 10
- 2: miércoles 11
- 3: jueves 12
- 4: viernes 13
AUH:
-
DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
1: martes 11
2: miércoles 12
3: jueves 13
4: viernes 14
5: lunes 17
6: martes 18
7: miércoles 19
8: jueves 20
9: jueves 20
Qué pasa con las fechas de pago si se posterga la visita papal
La eventual postergación de la visita de León XIV abriría otro escenario para la organización de noviembre, pero no implica que el calendario de ANSES se modifique de manera automática.
Por ahora, el Decreto 1103/2026 establece los feriados del 9, 10 y 11 de noviembre en los ámbitos correspondientes. La norma justifica la medida por las necesidades de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación que demanda la visita del Pontífice.
Si hubiera cambios en la agenda papal, los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones deberían esperar la comunicación de las autoridades sobre los feriados y, por separado, las indicaciones de ANSES respecto de sus prestaciones.
Una modificación del evento no permite asegurar que se mantendrán o cambiarán las fechas originales de cobro. En cualquier caso, los beneficiarios pueden consultar las novedades en la página oficial de ANSES y revisar el apartado de calendarios de pago antes de trasladarse a una sucursal bancaria.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario