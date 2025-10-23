Sigue derrumbándose el consumo en supermercados: el preocupante informe del INDEC

Ventas mayoristas

En tanto, la Encuesta de Autoservicios Mayoristas realizada por el Indec y publicada también este jueves, muestra que las ventas treparon 1% en agosto con respecto al mes anterior, cortando así una racha de cuatro caídas consecutivas. Sin embargo, el nivel sigue estando cerca de mínimos históricos.

Con relación a los shoppings, el consumo sufrió una merma interanual del 1,9%, destacándose las profundas bajas reales en electrónicos y electrodomésticos e indumentaria.

grafico 1 consumo mayor