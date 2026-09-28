Alerta por estafas en ANSES: el peligroso engaño telefónico para vaciar cuentas bancarias
El organismo advirtió que nunca solicita información personal, contraseñas ni datos bancarios a través de llamadas, correos o mensajes de texto.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) advirtió sobre un aumento de intentos de estafa dirigidos principalmente a jubilados y pensionados. Aunque estas maniobras pueden afectar a cualquier persona, los mayores son más vulnerables debido al contacto frecuente con el organismo por trámites y pagos.
En las últimas semanas se detectaron llamados y mensajes en los que delincuentes se hacen pasar por personal de ANSES, ofreciendo supuestos beneficios económicos, sobre todo en fechas especiales, para obtener datos personales, contraseñas o información bancaria.
Cómo funciona esta modalidad de estafa telefónica
Los intentos de estafa detectados incluyen mensajes que aparentan ser oficiales y que buscan que el beneficiario proporcione información sensible. Según el organismo, las estrategias más frecuentes incluyen:
- Llamadas telefónicas en las que se solicita clave de seguridad o datos de cuentas bancarias.
- Correos electrónicos o mensajes con enlaces a formularios que simulan ser de Anses.
- Publicaciones en redes sociales que prometen beneficios adicionales y redirigen a sitios falsos.
Desde ANSES destacaron que cualquier comunicación que pida datos personales o información financiera fuera de los canales oficiales debe considerarse sospechosa y ser descartada de inmediato.
Qué maniobras usan para acceder a las cuentas
La principal señal para detectar un engaño radica en la exigencia de información privada que permita vulnerar la seguridad de la cuenta bancaria del usuario. Los delincuentes utilizan habitualmente el método conocido como vishing, una maniobra donde el atacante suplanta la identidad de un empleado público.
Durante estas comunicaciones fraudulentas, los estafadores suelen disponer de datos reales de la víctima como su DNI, número de CUIL o domicilio particular. Con esa información ganan la confianza de la persona para luego solicitar contraseñas, claves del homebanking o exigir el desplazamiento hacia un cajero automático.
La Clave de la Seguridad Social resulta un objetivo codiciado por las redes delictivas. Este código habilita el acceso a la plataforma digital Mi ANSES para gestionar prestaciones, expedientes y transferencias. Entregar este dato a un tercero por teléfono constituye una entrega directa del control de los ingresos.
Tampoco deben acatarse instrucciones para modificar claves en vivo, ingresar códigos recibidos por mensaje de texto o realizar transferencias de verificación. Ante cualquier contacto imprevisto que pida datos confidenciales, la indicación oficial consiste en cortar la llamada inmediatamente.
De qué manera proteger las claves e información personal
Para realizar trámites de manera segura y sin riesgos de ciberdelitos, el organismo dispone de tres vías de atención verificadas. La principal herramienta de consulta telefónica es la línea 130, un servicio gratuito que funciona en todo el territorio nacional.
A nivel digital, los usuarios pueden ingresar directamente a la plataforma Mi ANSES a través del sitio web institucional o mediante la aplicación móvil oficial. Para gestiones guiadas por un operador, se encuentra habilitado el sistema de Atención Virtual, además de la atención presencial en las oficinas del organismo.
En caso de recibir una llamada sospechosa, los ciudadanos pueden tramitar una denuncia anónima ingresando a la plataforma web en la sección identificada como Denuncias y Reclamos. También es posible radicar el aviso telefónicamente llamando al número 130 o de manera presencial en cualquier delegación.
Para presentaciones formales por escrito, la sede central del organismo recibe documentación en su oficina de Paseo Colón 329, quinto piso, en la Ciudad de Buenos Aires. Esta tramitación administrativa no reemplaza la correspondiente denuncia judicial.
Si una persona cayó en el engaño y compartió información bancaria, contraseñas o tokens, debe actuar sin demora para frenar maniobras fraudulentas. La primera medida obligatoria consiste en llamar a la entidad bancaria correspondiente para solicitar el bloqueo preventivo de las cuentas y tarjetas.
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