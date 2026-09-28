Asignaciones de ANSES: así cambian los montos y topes a partir de octubre
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Nuevos montos confirmados para cada escala
Desde octubre, los nuevos valores de la asignación por hijo del SUAF serán los siguientes:
- Rango 1: $78.304
- Rango 2: $52.821
- Rango 3: $31.949
- Rango 4: $16.487
Las familias del primer rango percibirán el monto más alto, mientras que el valor disminuye a medida que aumentan los ingresos del grupo familiar.
La movilidad también actualiza la asignación por hijo con discapacidad, que quedará de la siguiente manera:
- Rango 1: $254.943
- Rango 2: $180.358
- Rango 3: $113.829
En este beneficio no se aplica el tope general de ingresos, aunque es obligatorio contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
Además de la asignación por hijo, ANSES actualizará otras prestaciones familiares con el mismo incremento del 1,7%:
- Nacimiento: $92.862
- Prenatal: $79.667
- Adopción: $555.181
- Matrimonio: $139.041
- Cónyuge: $19.333
- Ayuda Escolar Anual: $85.000
Cuáles son los topes de ingresos familiares que rigen en octubre
Con la actualización de octubre, también aumentan los límites de ingresos que determinan quién puede acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares.
- Tope individual: $3.209.863
- Tope del grupo familiar: $6.419.726
Estos valores son los que ANSES utiliza para definir tanto el acceso al beneficio como el rango de ingresos que corresponde a cada familia.
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