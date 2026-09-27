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Cayó una avioneta en una zona rural de Córdoba con cinco ocupantes a bordo

Sociedad

La aeronave viajaba con tres adultos y dos menores, quienes lograron salir con vida y fueron trasladados a diferentes centros de salud.

Cayó una avioneta en una zona rural de Córdoba con cinco ocupantes a bordo

Cayó una avioneta en una zona rural de Córdoba con cinco ocupantes a bordo

Una avioneta se estrelló este domingo en una zona rural de la ciudad de Córdoba, en un dramático episodio que milagrosamente no dejó víctimas fatales. A bordo de la aeronave viajaban cinco personas —tres adultos y dos menores—, quienes lograron ser rescatadas con vida y trasladadas a distintos centros de salud de la capital provincial.

El hecho ocurrió sobre la avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9 ½. Tras recibir el alerta, efectivos de la Policía de Córdoba y dotaciones de bomberos acudieron de inmediato al lugar para socorrer a los ocupantes y asegurar el perímetro.

En el operativo también participó activamente el servicio de emergencias 107, cuyos profesionales asistieron a los heridos y coordinaron su derivación urgente: los adultos fueron llevados a los hospitales San Roque y de Urgencias, mientras que los menores ingresaron al Hospital de Niños, todos conscientes al momento del rescate.

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Cayó una avioneta en una zona rural de Córdoba con cinco ocupantes a bordo

Casi tragedia en Córdoba: los datos de la aeronave y la hipótesis sobre el accidente

La avioneta protagonista del siniestro es una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG. De acuerdo con los registros y fuentes oficiales, la capacidad máxima de diseño de este modelo es para cuatro pasajeros, por lo que al momento del impacto circulaba con cinco personas a bordo, excediendo su límite habitual de carga.

Hasta el momento, los peritos y investigadores a cargo del caso no emitieron un comunicado oficial con las causas exactas del desplome.

Sin embargo, en base a los primeros testimonios recolectados entre los vecinos y testigos de la zona rural, la hipótesis que cobra mayor fuerza apunta a una falla mecánica repentina, una línea investigativa que deberá ser confirmada en las próximas horas mediante los peritajes técnicos correspondientes.

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