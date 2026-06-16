Alianza estratégica: YPF y Tesla firman un acuerdo para desarrollar infraestructura energética y carga rápida

Los puntos centrales contemplados en la alianza incluyen:

Red de carga rápida: Desarrollo e instalación de infraestructura de carga de alta velocidad para vehículos eléctricos en puntos estratégicos.

Almacenamiento de energía: Proyectos vinculados a soluciones de almacenamiento a gran escala y abastecimiento eléctrico.

Innovación tecnológica: Intercambio de perspectivas e iniciativas de vanguardia aplicadas de manera directa al sector energético.

“En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación. Esta visita nos permitió conocer de primera mano el trabajo de vanguardia que realiza Tesla y explorar posibles vías de colaboración con una de las compañías líderes a nivel global en estos campos”, detalló el ejecutivo de la firma argentina.

Con este histórico acercamiento, YPF refuerza su compromiso de impulsar proyectos que contribuyan a modernizar la infraestructura energética del país, acompañando la evolución de las nuevas tecnologías y preparándose para los desafíos que planteará la movilidad en los próximos años.