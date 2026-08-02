Haberes de ANSES: las precisiones sobre el bono a jubilados y el monto de la jubilación mínima de agosto

Quienes cobren el haber mínimo recibirán la totalidad de la suma hasta alcanzar los $489.817,13. Los beneficiarios que perciban un haber mayor al mínimo pero que no superen los $489.817,13, tendrán un proporcional hasta alcanzar esa cifra. Y quienes cobren más de 489.817,13, no recibirán ninguna suma extra.

El cronograma de pagos para agosto 2026

De esta manera, así queda el calendario de pago en agosto 2026:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 : a partir del 10 de agosto

: a partir del 10 de agosto DNI terminados en 1 : a partir del 11 de agosto

: a partir del 11 de agosto DNI terminados en 2: a partir del 12 de agosto

a partir del 12 de agosto DNI terminados en 3 : a partir del 13 de agosto

: a partir del 13 de agosto DNI terminados en 4: a partir del 14 de agosto

a partir del 14 de agosto DNI terminados en 5 : a partir del 18 de agosto

: a partir del 18 de agosto DNI terminados en 6 : a partir del 19 de agosto

: a partir del 19 de agosto DNI terminados en 7: a partir del 20 de agosto

a partir del 20 de agosto DNI terminados en 8 : a partir del 21 de agosto

: a partir del 21 de agosto DNI terminados en 9: a partir del 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : a partir del 25 de agosto

: a partir del 25 de agosto DNI terminados en 2 y 3 : a partir del 26 de agosto

: a partir del 26 de agosto DNI terminados en 4 y 5: a partir del 27 de agosto

a partir del 27 de agosto DNI terminados en 6 y 7 : a partir del 28 de agosto

: a partir del 28 de agosto DNI terminados en 8 y 9: a partir del 31 de agosto

Pensiones No Contributivas (PNC)