Flojas vacaciones de invierno: se cayó 5,6% el gasto en términos reales

Además del turismo tradicional, durante todo julio se registró una mayor circulación de excursionistas, especialmente hacia destinos que ofrecieron fiestas populares, eventos gastronómicos y otras actividades convocantes.

Los mejores resultados se concentraron en las ciudades de nieve y montaña, favorecidas por las intensas nevadas registradas durante la segunda mitad de julio. Bariloche volvió a liderar la temporada con una ocupación cercana al 85%, seguida por Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe.

También mostraron un buen desempeño Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca, impulsadas por una intensa agenda de actividades culturales, gastronómicas y deportivas. En Tucumán, las celebraciones por el 9 de Julio alentaron la llegada de turistas de distintos puntos del país, entre ellos autoridades nacionales.

En contraste, la Costa Atlántica y buena parte de la provincia de Buenos Aires registraron una de las temporadas invernales más débiles de los últimos años, afectadas por la menor demanda y el desplazamiento del gasto turístico hacia el Mundial.