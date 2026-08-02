Flojas vacaciones de invierno: se cayó 5,6% el gasto en términos reales
Un informe estimó que 4,6 millones de personas recorrieron el país durante el receso invernal y gastaron $2,12 billones.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que 4,6 millones de turistas viajaron por el país durante las vacaciones de invierno, con una estadía promedio de cuatro días y un gasto total de $2,12 billones, lo que indica que el consumo turístico registró una caída real del 5,6% respecto del mismo período del año pasado.
Según el relevamiento de la entidad, la temporada fue atípica por la coincidencia con el Mundial 2026, un clima inestable y una situación económica más restrictiva de lo habitual. Además, la llegada de unos 400.000 turistas internacionales ayudó a compensar la menor demanda del turismo interno.
En total, 4,6 millones de personas recorrieron el país durante el receso invernal, de las cuales 4,2 millones fueron turistas nacionales, lo que representó un incremento del 5,9% frente a las vacaciones de invierno de 2025.
"En estas vacaciones, miles de turistas viajaron a Estados Unidos a seguir a la Selección Argentina, lo que se sintió en algunos destinos locales. Pero, a la vez, muchos extranjeros se vieron tentados a conocer el país, posiblemente y en buena parte alentados por la marca que fue dejando la Selección a lo largo del Mundial", señalaron desde CAME.
Recuperación dispar del turismo
Desde la entidad destacaron que la recuperación del turismo durante 2026 representa una mejora respecto del año pasado, cuando los viajes internos habían caído un 11%. No obstante, la cantidad de personas que viajaron todavía se ubica un 16,9% por debajo del récord alcanzado en 2023.
Además del turismo tradicional, durante todo julio se registró una mayor circulación de excursionistas, especialmente hacia destinos que ofrecieron fiestas populares, eventos gastronómicos y otras actividades convocantes.
Los mejores resultados se concentraron en las ciudades de nieve y montaña, favorecidas por las intensas nevadas registradas durante la segunda mitad de julio. Bariloche volvió a liderar la temporada con una ocupación cercana al 85%, seguida por Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe.
También mostraron un buen desempeño Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca, impulsadas por una intensa agenda de actividades culturales, gastronómicas y deportivas. En Tucumán, las celebraciones por el 9 de Julio alentaron la llegada de turistas de distintos puntos del país, entre ellos autoridades nacionales.
En contraste, la Costa Atlántica y buena parte de la provincia de Buenos Aires registraron una de las temporadas invernales más débiles de los últimos años, afectadas por la menor demanda y el desplazamiento del gasto turístico hacia el Mundial.
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