Andrés Hatum, profesor del MBA de la UTDT: "Los psicópatas gustan en las empresas porque se saben vender"
Andrés Hatum analizó el "lado B" de las organizaciones, el tabú en torno a las relaciones de poder y la importancia de construir una marca para sobrevivir.
El especialista en liderazgo y profesor del MBA de la UTDT, Andrés Hatum, advirtió que la presencia de psicópatas en las estructuras corporativas triplica el promedio registrado en el resto de la sociedad, debido a su enorme capacidad para seducir y escalar posiciones mediante el carisma y el narcisismo.
Cómo operan los psicópatas corporativos y el miedo al poder
Durante una entrevista en el ciclo De Autor de La Nación con motivo de la publicación de su libro "Mejor no hablar de ciertas cosas" (escrito junto a Eugenio Marchiori), el experto en management explicó por qué este perfil logra prosperar dentro de las empresas:
-
El atractivo del narcisismo: "Está estudiado que el 1% de la sociedad tiene psicópatas. Pero en las organizaciones aparecen estos psicópatas corporativos, que triplican lo que hay de psicópatas en la sociedad, y eso pasa porque tienen una característica que a las empresas les encanta: tienen charming, se saben vender, son simpáticos, son carismáticos, tienen el ego ampliado y son narcisistas", detalló Hatum.
El lado B de las organizaciones: tras haber publicado su tríada sobre antiliderazgo ("El Antilíder", "Infierno" y "Desactivar la Bomba"), el autor aborda sin filtros la maldad laboral y el rol del poder. Advirtió que quienes buscan el poder por el poder mismo "son peligrosísimos", mientras que quienes le temen suelen ser las personas honestas que deberían ejercerlo para mejorar los ámbitos de trabajo.
Política organizacional, marca personal y lecciones de historia
Para evitar quedar relegados en el mercado laboral frente a perfiles oportunistas, Andrés Hatum subrayó la necesidad de romper el tabú sobre la política interna y aprender a gestionar la visibilidad profesional:
-
Ser y parecer: el docente señaló que no basta con hacer bien el trabajo técnico si nadie lo nota, ya que otros terminan apropiándose de los logros ("Tu jefe, que es una piraña y que vende humo"). Por eso, recomendó combinar contenido sólido con desarrollo de imagen y marca personal, destacando que "la política bien manejada te permite abrir puertas, generar resultados y hablar con las personas adecuadas".
Referentes históricos y docencia: en su análisis sobre la conducción, recomendó leer a Maquiavelo como un gran realista, rescató el rol aglutinador de Nelson Mandela a través del deporte y contrapuso la sinceridad estratégica de Winston Churchill frente a la demagogia de Benito Mussolini. Asimismo, reflexionó sobre el desafío actual de enseñar a alumnos "hipersensoriales" atravesados por el scrolling y el FOMO, comparando cada clase con una obra de teatro que requiere tensión y sorpresa constante.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario