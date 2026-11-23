El atractivo del narcisismo: "Está estudiado que el 1% de la sociedad tiene psicópatas. Pero en las organizaciones aparecen estos psicópatas corporativos, que triplican lo que hay de psicópatas en la sociedad, y eso pasa porque tienen una característica que a las empresas les encanta: tienen charming, se saben vender, son simpáticos, son carismáticos, tienen el ego ampliado y son narcisistas", detalló Hatum.