Fin de semana largo: cuáles fueron los destinos más elegidos y cuánto gastaron los turistas según CAME
Más de 1,4 millones de personas viajaron durante el fin de semana largo, con montañas, fiestas populares y CABA al frente del ranking de ocupación.
El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional movilizó a 1.410.000 turistas en Argentina y generó un impacto económico directo de $332.557 millones, según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aunque la cantidad de viajeros cayó un 17,4% frente al mismo feriado de 2025.
El ranking de los destinos más elegidos y con mayor ocupación del fin de semana largo
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De acuerdo con los datos recopilados por la entidad en las distintas provincias, los destinos más elegidos mostraron un claro predominio de los paisajes cordilleranos, las celebraciones religiosas y los grandes centros urbanos con agenda cultural:
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Sumampa y Villa Ojo de Agua (Santiago del Estero) – 100% de ocupación: impulsados por la festividad religiosa de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, agotaron la totalidad de sus 296 plazas disponibles, liderando una provincia que recibió a unos 200.000 visitantes.
Chos Malal y el norte neuquino (Neuquén) – Más del 85% de reservas: la 18ª Fiesta Nacional del Chivito dejó prácticamente sin disponibilidad hotelera a la localidad anfitriona y superó el 85% en toda la región norte.
San Carlos de Bariloche (Río Negro) y zona norte de Mendoza – 85% de ocupación: el destino patagónico lideró las preferencias cordilleranas gracias a la competencia internacional Patagonia Bariloche by UTMB, igualando los registros de la zona norte mendocina (donde la provincia promedió un 70%).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 83% de ocupación: recibió a más de 126.000 turistas con un impacto económico superior a los $40.000 millones, convirtiéndose en el fin de semana largo con mayor afluencia del año en territorio porteño, impulsado por eventos como República Folklore y Fugazzeta Fest.
Región Litoral de Chaco – 80% de ocupación: encabezó el movimiento en el norte argentino gracias al congreso religioso Soy Avivamiento realizado en Resistencia.
Ushuaia (Tierra del Fuego) y Villa Elisa (Entre Ríos) – 78% de ocupación: el destino más austral del país se vio traccionado por la carrera Ushuaia Epic 2026, mientras que Villa Elisa lideró el movimiento termal entrerriano.
Jujuy (71%), Chascomús y Viedma (70%): completaron los puestos de vanguardia con fuerte presencia de escapadas de naturaleza y turismo de cercanía, seguidos por San Juan (66%) —impulsada por la Fiesta Nacional del Sol— y Mar del Plata (60%), que mantuvo una intensa agenda de recitales.
Los favoritos en micro de larga distancia: según reportes del sector de transporte terrestre (cuyas ventas crecieron un 48% respecto de un fin de semana común), Córdoba, Mar del Plata y Mendoza fueron los tres destinos más demandados por los pasajeros.
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Cuánto gastaron los turistas y cómo fue el consumo en 2026
El informe de CAME reflejó un perfil de viajero más austero y atento al presupuesto, priorizando actividades al aire libre, ferias y espectáculos gratuitos:
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Gasto y estadía promedio: cada turista desembolsó un promedio diario de $118.770 (una baja real del 3,1% frente a 2025 descontada la inflación), con una estadía media de 2 días, lo que representó una caída real del 30,3% en el gasto total respecto del año pasado.
El peso de los excursionistas: las visitas por el día sin pernocte resultaron clave para sostener el comercio y la gastronomía local; en provincias como Santa Fe se contabilizaron más de 75.000 excursionistas frente a 37.000 turistas alojados.
Balance acumulado del año: en los nueve fines de semana largos regulares transcurridos en 2026 (sin contar vacaciones de invierno ni los feriados por el Papa León XIV), viajaron 14.339.094 turistas por el país, dejando un impacto económico acumulado superior a los $3,7 billones.
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