Sumampa y Villa Ojo de Agua (Santiago del Estero) – 100% de ocupación: impulsados por la festividad religiosa de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, agotaron la totalidad de sus 296 plazas disponibles, liderando una provincia que recibió a unos 200.000 visitantes.

Chos Malal y el norte neuquino (Neuquén) – Más del 85% de reservas: la 18ª Fiesta Nacional del Chivito dejó prácticamente sin disponibilidad hotelera a la localidad anfitriona y superó el 85% en toda la región norte.

San Carlos de Bariloche (Río Negro) y zona norte de Mendoza – 85% de ocupación: el destino patagónico lideró las preferencias cordilleranas gracias a la competencia internacional Patagonia Bariloche by UTMB, igualando los registros de la zona norte mendocina (donde la provincia promedió un 70%).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 83% de ocupación: recibió a más de 126.000 turistas con un impacto económico superior a los $40.000 millones, convirtiéndose en el fin de semana largo con mayor afluencia del año en territorio porteño, impulsado por eventos como República Folklore y Fugazzeta Fest.

Región Litoral de Chaco – 80% de ocupación: encabezó el movimiento en el norte argentino gracias al congreso religioso Soy Avivamiento realizado en Resistencia.

Ushuaia (Tierra del Fuego) y Villa Elisa (Entre Ríos) – 78% de ocupación: el destino más austral del país se vio traccionado por la carrera Ushuaia Epic 2026, mientras que Villa Elisa lideró el movimiento termal entrerriano.

Jujuy (71%), Chascomús y Viedma (70%): completaron los puestos de vanguardia con fuerte presencia de escapadas de naturaleza y turismo de cercanía, seguidos por San Juan (66%) —impulsada por la Fiesta Nacional del Sol— y Mar del Plata (60%), que mantuvo una intensa agenda de recitales.