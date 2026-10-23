ANSES actualiza los protocolos: simplifican la gestión de la Asignación por Embarazo para noviembre 2026

El formulario seguirá siendo necesario cuando falten datos médicos o exista algún inconveniente con la información registrada.

El cambio comenzará a aplicarse el 1° de noviembre de 2026. La normativa establece que el procedimiento alcanzará a las Asignaciones por Embarazo puestas al pago desde esa fecha.

El Ministerio de Salud enviará la información mensualmente y el ANSES la utilizará para comprobar los controles realizados durante la gestación. Así, no será necesario volver a presentar certificados que ya se encuentren registrados oficialmente.

El mecanismo es similar al previsto para la Asignación Universal por Hijo (AUH), donde determinados requisitos también pueden verificarse mediante el intercambio de datos entre organismos públicos.

Cómo se cobra el 20% de la asignación por embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo reciben mensualmente el 80% del monto correspondiente. El 20% restante se acumula y se paga después de finalizado el embarazo.

Para cobrar esa suma es necesario acreditar tanto la finalización de la gestación como el cumplimiento de los controles médicos establecidos. Hasta ahora, esa comprobación requería presentar el formulario PS 2.10 junto con la documentación correspondiente dentro de los 12 meses posteriores.

Las titulares cuya información esté correctamente registrada no tendrán que realizar una presentación presencial para acreditar ese punto.

El 20% retenido no se elimina ni se adelanta durante el embarazo. El cambio afecta únicamente la forma de verificar los controles médicos necesarios para acceder al pago una vez finalizada la gestación.

Si los datos sanitarios no están disponibles o existe un error en los registros, se podrán presentar los certificados y comprobantes requeridos ante el ANSES.

Qué requisitos se mantienen

Las condiciones generales para acceder a la Asignación por Embarazo se mantienen. La prestación puede solicitarse desde las 12 semanas de gestación y está dirigida, entre otras personas, a mujeres desocupadas, trabajadoras informales con ingresos inferiores al salario mínimo, monotributistas sociales y empleadas de casas particulares.

También se requiere DNI y residencia en Argentina. En el caso de las personas extranjeras, se exige una residencia mínima de tres años en el país. Otro requisito es la inscripción en el Programa Sumar+, salvo las excepciones previstas para determinadas situaciones laborales y de cobertura médica.

La verificación automática tampoco reemplaza los controles prenatales. Las titulares deberán continuar con el seguimiento médico correspondiente, ya que su cumplimiento sigue siendo necesario para cobrar el porcentaje acumulado.

La acreditación de la finalización del embarazo también continuará siendo obligatoria. Si el ANSES no recibe los datos médicos necesarios para comprobar los controles, la titular podrá presentar la documentación correspondiente ante el organismo.