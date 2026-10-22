Tiene 51 años, vive en Las Toninas y construyó una espectacular casa rodante usando un micro escolar.

Gracias a ese esfuerzo coordinado, en enero de 2026 —tan solo un mes después de haber iniciado los trabajos— el vehículo completó el trámite de homologación oficial como motorhome y quedó completamente habilitado para circular por las rutas del país.

Un hogar de dos ambientes con autonomía total

Con unas dimensiones de 10,60 metros de largo por 2,40 metros de ancho, el espacio fue optimizado para albergar con comodidad a tres personas:

Distribución interior: Cuenta con un sector integrado de cocina, comedor y living, un baño completo con ducha e inodoro seco, y un dormitorio principal con cama matrimonial.

Cocina y servicios: Dispone de una cocina con cuatro hornallas y horno, heladera con freezer, calefón a gas para agua caliente y tanques diferenciados para almacenamiento de agua limpia y efluentes.

Tecnología y conectividad: Pablo equipó el colectivo con paneles solares y baterías que alimentan los artefactos eléctricos sin depender de redes externas. Además, sumaron internet satelital Starlink, televisión inteligente y un sistema de calefacción a gasoil que puede gestionarse remotamente desde el teléfono móvil.

Aunque por el momento la pareja utiliza "El Rutero" para realizar escapadas durante los fines de semana mientras ultiman los detalles finales, la meta final está clara: convertir esta casa rodante en su residencia permanente y emprender una travesía sin fecha de regreso por la Argentina.