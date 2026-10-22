Tiene 51 años, vive en Las Toninas y construyó una espectacular casa rodante usando un micro escolar
Haciendo uso de su oficio como mecánico, Pablo Molina convirtió un micro en un hogar de cuatro ruedas. Mirá su historia viral.
Lo que para muchos puede parecer un sueño lejano, para Pablo Molina (51) y su esposa Marisa Ardisana se convirtió en un proyecto de vida tangible. Tras dejar la vorágine de Quilmes hace ocho años para radicarse en la tranquilidad de la localidad costera de Las Toninas, la pareja decidió dar un paso decisivo hacia la libertad itinerante: transformar un antiguo micro escolar en una vivienda completa sobre ruedas, de acuerdo a lo contado por "Pibitos Viajeros".
El desafío, bautizado por ellos como "El Rutero", comenzó formalmente el 11 de diciembre de 2025. Ese día, Pablo —quien volcó toda su experiencia como mecánico en el proyecto— viajó hasta Ezeiza para retirar un colectivo Mercedes-Benz modelo 2007 que aún mantenía intactos sus 40 asientos de pasajeros.
La meta era clara: dejar atrás una camioneta Trafic que ya les quedaba chica y construir una estructura amplia para viajar cómodamente en familia.
Para financiar tanto la adquisición como las posteriores reformas, Molina entregó un automóvil Fiat 2016 a cambio del micro y vendió una camioneta 4x4 año 2000 para costear la compra de los materiales de construcción e instalaciones.
Una transformación exprés hecha a mano
El proceso de conversión avanzó a un ritmo vertiginoso. Pablo se hizo cargo del desmantelamiento de los asientos, el diseño del plano interior y las instalaciones mecánicas, eléctricas y sanitarias. Por su parte, Marisa trabajó a la par en la preparación del metal, la aplicación de productos antióxido y los revestimientos decorativos para darle un ambiente hogareño al espacio.
Gracias a ese esfuerzo coordinado, en enero de 2026 —tan solo un mes después de haber iniciado los trabajos— el vehículo completó el trámite de homologación oficial como motorhome y quedó completamente habilitado para circular por las rutas del país.
Un hogar de dos ambientes con autonomía total
Con unas dimensiones de 10,60 metros de largo por 2,40 metros de ancho, el espacio fue optimizado para albergar con comodidad a tres personas:
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Distribución interior: Cuenta con un sector integrado de cocina, comedor y living, un baño completo con ducha e inodoro seco, y un dormitorio principal con cama matrimonial.
Cocina y servicios: Dispone de una cocina con cuatro hornallas y horno, heladera con freezer, calefón a gas para agua caliente y tanques diferenciados para almacenamiento de agua limpia y efluentes.
Tecnología y conectividad: Pablo equipó el colectivo con paneles solares y baterías que alimentan los artefactos eléctricos sin depender de redes externas. Además, sumaron internet satelital Starlink, televisión inteligente y un sistema de calefacción a gasoil que puede gestionarse remotamente desde el teléfono móvil.
Aunque por el momento la pareja utiliza "El Rutero" para realizar escapadas durante los fines de semana mientras ultiman los detalles finales, la meta final está clara: convertir esta casa rodante en su residencia permanente y emprender una travesía sin fecha de regreso por la Argentina.
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