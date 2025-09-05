El beneficio extraordinario que se abonará a los jubilados de ANSES
El organismo anunció este extra junto con el calendario de pagos de septiembre. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció que sus jubilados tendrán acceso a beneficios exclusivos en septiembre de 2025 si cobran su prestación en un banco en particular. Se trata de reintegros en sus compras de supermercado que les permitirá afrontar mejor sus gastos.
En septiembre las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un ajuste del 1,9% en concordancia con lo que establece la formula de movilidad vigente. Se acordaron aumentos mensuales que tomen como referencia el último índice de inflación.
Beneficios para jubilados en supermercados
Los jubilados y pensionados del sistema ANSES podrán disfrutar de un beneficio que les permitirá conservar su poder adquisitivo. Se trata de un reintegro adicional del 5% para aquellos que paguen con QR utilizando tarjetas de débito o crédito del BNA. El tope mensual será del $20.000 mensuales.
Se adhieren Carrefour, ChangoMas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Por otro lado, el banco también depositará en la cuenta todos los días un porcentaje de remuneración (TNA 32%) en relación al salgo registrado en la cuenta de hasta $500.000.
Monto de las jubilaciones de ANSES en septiembre
De acuerdo al Decreto 274/2024, que establece incrementos automáticos cada mes según el Índice de Precios al Consumidor (con dos meses de desfase).
Con este ajuste:
- La jubilación mínima pasará de $314.243 a $320.213.
- La jubilación máxima ascenderá de $2.114.561 a $2.154.737.
Quiénes son los jubilados que acceden al bono de $70.000
Además de la suba por movilidad, que suma $6.000, los jubilados de la mínima percibirán un bono extraordinario de $70.000, que sumado al haber actualizado dejará un ingreso extra por $76.000.
La jubilación total quedará en $390.213.
En cambio, los jubilados con haberes superiores a la mínima reciben un refuerzo menor, que ajusta su haber hasta los $390.213.
Por su parte, lo jubilados que superen esa cifra: quedarán excluidos del beneficio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario