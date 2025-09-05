El beneficio extraordinario que se abonará a los jubilados de Anses.

Con este ajuste:

La jubilación mínima pasará de $314.243 a $320.213.

La jubilación máxima ascenderá de $2.114.561 a $2.154.737.

Quiénes son los jubilados que acceden al bono de $70.000

Además de la suba por movilidad, que suma $6.000, los jubilados de la mínima percibirán un bono extraordinario de $70.000, que sumado al haber actualizado dejará un ingreso extra por $76.000.

La jubilación total quedará en $390.213.

En cambio, los jubilados con haberes superiores a la mínima reciben un refuerzo menor, que ajusta su haber hasta los $390.213.

Por su parte, lo jubilados que superen esa cifra: quedarán excluidos del beneficio.