Anses anunció una jubilación extraordinaria de $2.884.296 sin bono: a quiénes les corresponde
Anses planea abonar una jubilación máxima el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
De cuánto es la jubilación mínima con el bono de $70.000
Los titulares de la jubilación mínima percibirán en mano un total de $498.633, compuesto por el haber base ajustado y el refuerzo económico completo otorgado por el Poder Ejecutivo:
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Haber mínimo básico: $428.633,20
Bono extraordinario: $70.000
Total de bolsillo bruto: $498.633,00
La jubilación máxima de ANSES se ubicará en $2.884.296. Este valor corresponde a la suma bruta mensual y no contempla las deducciones de ley por aportes a la cobertura de salud o retenciones impositivas según cada caso particular.
Qué pasa si cobro más de la mínima con el refuerzo extraordinario
Los jubilados que tienen un haber superior al mínimo también pueden recibir el bono, aunque no necesariamente cobran los $70.000 completos. El refuerzo se determina de manera que el ingreso total alcance el límite establecido para septiembre.
Con el haber mínimo y el bono completo, ese límite será de $498.591,22. Por lo tanto, quienes tengan un haber por encima de $428.591,22 podrán recibir un complemento menor a $70.000, siempre que se encuentren dentro del rango alcanzado por la medida.
Cuando el haber supera ese límite, ya no corresponde el refuerzo. La misma lógica se aplica a otras prestaciones previsionales que se encuentran contempladas dentro de las condiciones del bono.
El bono de ANSES recibe la actualización por movilidad
El bono de $70.000 no recibe el aumento del 2,1%, ya que se trata de un refuerzo extraordinario independiente del haber previsional. Esto significa que la movilidad de septiembre impactará sobre la jubilación y no sobre el complemento. En otras palabras, los $70.000 se mantienen sin cambios mientras continúe vigente bajo las condiciones establecidas.
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