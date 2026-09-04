Anses anunció una jubilación extraordinaria de $2.884.296 sin bono: a quiénes les corresponde

Con el haber mínimo y el bono completo, ese límite será de $498.591,22. Por lo tanto, quienes tengan un haber por encima de $428.591,22 podrán recibir un complemento menor a $70.000, siempre que se encuentren dentro del rango alcanzado por la medida.

Cuando el haber supera ese límite, ya no corresponde el refuerzo. La misma lógica se aplica a otras prestaciones previsionales que se encuentran contempladas dentro de las condiciones del bono.

El bono de ANSES recibe la actualización por movilidad

El bono de $70.000 no recibe el aumento del 2,1%, ya que se trata de un refuerzo extraordinario independiente del haber previsional. Esto significa que la movilidad de septiembre impactará sobre la jubilación y no sobre el complemento. En otras palabras, los $70.000 se mantienen sin cambios mientras continúe vigente bajo las condiciones establecidas.