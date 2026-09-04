Sandra Pettovello activó un pago de $372.400 de Anses para los que perdieron un trabajo en blanco
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el noveno mes del año con el aval de Sandra Pettovello.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dependiente del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $372.400 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.
El programa de Prestación por Desempleo combina una transferencia monetaria mensual con el mantenimiento de la cobertura de la obra social y la computación del período cobrado como años de aportes previsionales.
La Prestación por Desempleo de ANSES en septiembre 2026
El programa de Prestación por Desempleo integra una transferencia monetaria mensual junto con la continuidad de la cobertura de la obra social y el cómputo del tiempo percibido como años de aportes jubilatorios.
Esta asistencia económica contempla un tope máximo que alcanza los $372.400. La prestación está destinada a trabajadores registrados del sector privado que hayan perdido su empleo bajo las siguientes condiciones:
- Despido sin justa causa.
- Conclusión del plazo contractual.
- Quiebra o cese definitivo de actividades de la empresa.
- Dimisión fundamentada en causas justificadas.
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