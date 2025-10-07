Volver al Trabajo: confirman que el beneficio de ANSES sigue vigente en octubre
El programa retomó sus actividades para acompañar a adultos en vulnerabilidad económica, con prioridad en quienes no tienen empleo formal.
La ANSES continúa en octubre de 2025 con el pago de las prestaciones socisales, entre ellas el relanzamiento del ex Potenciar Trabajo, ahora llamado Volver al Trabajo. El plan busca asistir a personas en vulnerabilidad económica, priorizando a quienes no cuentan con empleo formal, y fomenta la capacitación y formalización laboral.
Quiénes pueden acceder al ex Potenciar Trabajo
El programa Volver al Trabajo busca impulsar la autonomía económica y reducir la dependencia estatal, brindando herramientas para que más personas puedan reinsertarse en el mercado laboral formal.
Los beneficiarios deben participar activamente en capacitaciones, prácticas formativas y registrarse en portales de empleo, con la meta de alcanzar una inserción laboral estable y genuina en un plazo de hasta 24 meses. Entre las herramientas que ofrece se destacan:
- Asesoramiento personalizado para la búsqueda de empleo.
- Intermediación laboral entre trabajadores y empresas.
- Cursos de formación con certificación oficial de competencias.
- Prácticas profesionales en entornos reales de trabajo.
- Impulso al empleo registrado y al trabajo independiente.
- Apoyo al crecimiento de emprendimientos autogestionados, ya sean individuales, familiares o asociativos.
Volver al Trabajo: cuáles son los nuevos montos
La inscripción al programa Volver al Trabajo se realiza completamente de manera online y está disponible únicamente para quienes fueron parte del ex Potenciar Trabajo:
- Ingresar al sitio oficial portalempleo.gob.ar y hacer clic en la opción “Registrarse”.
- Escribir el CUIL para comprobar si ya figurabas como beneficiario del programa anterior.
- Si la verificación resulta positiva, avanzar con las instrucciones para completar el inicio de sesión.
- Finalmente, revisar y validar los datos personales para confirmar la inscripción.
Cómo solicitar el plan
Según lo establecido por el Ministerio de Capital Humano, el plan Volver al Trabajo garantiza un pago mensual de $78.000 para sus beneficiarios. El depósito se efectúa cada quinto día hábil del mes y, en este octubre de 2025, la fecha corresponde al martes 7. El monto se acredita de forma automática en las cuentas bancarias de quienes forman parte del programa.
