Volver al Trabajo: confirman que el beneficio de ANSES sigue vigente en octubre

Volver al Trabajo: cuáles son los nuevos montos

La inscripción al programa Volver al Trabajo se realiza completamente de manera online y está disponible únicamente para quienes fueron parte del ex Potenciar Trabajo:

Ingresar al sitio oficial portalempleo.gob.ar y hacer clic en la opción “Registrarse” .

y hacer clic en la opción . Escribir el CUIL para comprobar si ya figurabas como beneficiario del programa anterior.

para comprobar si ya figurabas como beneficiario del programa anterior. Si la verificación resulta positiva, avanzar con las instrucciones para completar el inicio de sesión .

. Finalmente, revisar y validar los datos personales para confirmar la inscripción.

Cómo solicitar el plan

Según lo establecido por el Ministerio de Capital Humano, el plan Volver al Trabajo garantiza un pago mensual de $78.000 para sus beneficiarios. El depósito se efectúa cada quinto día hábil del mes y, en este octubre de 2025, la fecha corresponde al martes 7. El monto se acredita de forma automática en las cuentas bancarias de quienes forman parte del programa.