ANSES confirma un pago de $390.000 para AUH y Tarjeta Alimentar en octubre.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH online

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Ir a la sección “Hijos” , “Libreta AUH” .

Descargar e imprimir el formulario correspondiente.

Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea completado y firmado .

Subirlo nuevamente escaneado o fotografiado en la misma sección.

También puede presentarse en oficinas de ANSES, con turno previo, para quienes prefieran hacerlo de forma presencial.

La importancia de presentarla a tiempo

La presentación de la Libreta AUH es obligatoria una vez al año. Si no se realiza por dos períodos consecutivos, la asignación puede suspenderse automáticamente hasta regularizar la situación.

Además de liberar el 20% retenido, este trámite garantiza que los niños y adolescentes mantengan el acceso a controles de salud, vacunación y escolaridad, pilares del programa social.