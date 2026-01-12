ANSES comenzó con los pagos de las jubilaciones: uno por uno, día a día
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes de este año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Enero en ANSES llega con un aumento aplicado por la fórmula vigente. El ajuste se calcula a partir del IPC de noviembre informado por el INDEC.
Monto de las jubilaciones de ANSES de enero 2026
ANSES aplicó el incremento mensual tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor de noviembre de 2025. Con esta suba, el haber mínimo pasó a $349.299,32, mientras que la jubilación máxima quedó fijada en $2.350.453,70.
A este ajuste se suma la continuidad del bono de $70.000 dispuesto por el Decreto 918/2025, firmado por el presidente Javier Milei, destinado a jubilados y pensionados con menores ingresos. De este modo, ningún beneficiario cobrará menos de $419.299,32 durante enero, sin considerar posibles descuentos.
A quiénes alcanza el bono de $70.000
Quienes cobran la jubilación mínima y acceden al bono extraordinario de $70.000 alcanzarán un ingreso total de $419.299,32, consolidando así un refuerzo destinado a sostener los haberes más bajos del sistema.
Además, el bono también aplica para aquellas jubilaciones y pensiones cuyos ingresos se ubiquen por debajo de este monto. Estos beneficiarios recibirán un bono de carácter proporcional, con el objetivo de que ningún beneficiario quede por debajo de los $419.299,32.
Las distintas categorías perciben los siguientes valores:
- Jubilación Mínima - $349.299,3
- Pensión Universal para el Adulto Mayor - $349.439,46.
- Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez - $314.509,52.
- Pensión para madres de siete hijos - $419.299,32.
- Asignación Universal por Hijo - $125.518.
- Asignación Universal por hijo con discapacidad - $408.705.
- Asignación Familiar por Hijo - $62.765.
- Asignación Familiar por Hijo con discapacidad - $204.361.
Calendario de pagos de enero 2026
Las fechas de pago varían según el monto del haber y la terminación del DNI..
Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo
- DNI terminados en 0: viernes 9 de enero
- DNI terminados en 1: lunes 12 de enero
- DNI terminados en 2: martes 13 de enero
- DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero
- DNI terminados en 4: jueves 15 de enero
- DNI terminados en 5: viernes 16 de enero
- DNI terminados en 6: lunes 19 de enero
- DNI terminados en 7: martes 20 de enero
- DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero
- DNI terminados en 9: jueves 22 de enero
Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima
En estos casos, el bono se abona de manera proporcional hasta alcanzar el tope de $419.299,32. Quienes superen ese monto no acceden al refuerzo.
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero
