ANSES comenzó con los pagos de las jubilaciones: uno por uno, día a día

Además, el bono también aplica para aquellas jubilaciones y pensiones cuyos ingresos se ubiquen por debajo de este monto. Estos beneficiarios recibirán un bono de carácter proporcional, con el objetivo de que ningún beneficiario quede por debajo de los $419.299,32.

Las distintas categorías perciben los siguientes valores:

Jubilación Mínima - $349.299,3

Pensión Universal para el Adulto Mayor - $349.439,46 .

. Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez - $314.509,52 .

. Pensión para madres de siete hijos - $419.299,32 .

. Asignación Universal por Hijo - $125.518 .

. Asignación Universal por hijo con discapacidad - $408.705 .

. Asignación Familiar por Hijo - $62.765 .

. Asignación Familiar por Hijo con discapacidad - $204.361.

Calendario de pagos de enero 2026

Las fechas de pago varían según el monto del haber y la terminación del DNI..

Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo

DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

DNI terminados en 2: martes 13 de enero

DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

DNI terminados en 6: lunes 19 de enero

DNI terminados en 7: martes 20 de enero

DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminados en 9: jueves 22 de enero

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima

En estos casos, el bono se abona de manera proporcional hasta alcanzar el tope de $419.299,32. Quienes superen ese monto no acceden al refuerzo.

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero