El extra que otorgará ANSES en enero: averiguá si te corresponde o no
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes de este año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para enero, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Monto de la AUH de ANSES en enero 2026
De acuerdo con lo informado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el incremento dispuesto es del 2,5% y se basa en el índice de inflación de noviembre publicado por el INDEC. Este ajuste forma parte del mecanismo de actualizaciones periódicas, que busca resguardar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al aumento del costo de vida.
Cabe señalar que ANSES no liquida mensualmente el total de la prestación, ya que retiene el 20% del monto hasta que el titular presente la Libreta AUH, documento que certifica la asistencia escolar, los controles médicos y el cumplimiento del calendario de vacunación.
En este marco, los importes quedan fijados en $125.518 para la Asignación Universal por Hijo, $408.705 para la AUH por Discapacidad, $62.765 para la Asignación Familiar por Hijo y $204.361 para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.
Los montos de la Tarjeta Alimentar en enero
A estos montos se suma la Tarjeta Alimentar, un beneficio que no está incluido dentro del esquema de actualizaciones periódicas, pero que continúa vigente como un apoyo fundamental para las familias que perciben la AUH.
Según la cantidad de hijos a cargo, los importes se establecen en $52.250 para las familias con un hijo, $81.936 para aquellas con dos hijos y $108.062 para los hogares con tres hijos o más.
Para confirmar la posibilidad de acceso al beneficio se debe acceder a la web siguiendo los pasos:
Acceder a la plataforma Mi ANSES utilizando el número de CUIL o DNI junto a la Clave de la Seguridad Social.
Ingresar al menú principal y seleccionar el apartado “Consultar”.
La aplicación desplegará la información sobre si el usuario es beneficiario del pago en el período actual.
Calendario de pagos de enero 2026
Calendario de pagos — Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Calendario de pagos — Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 12 de enero
- DNI terminados en 1: 13 de enero
- DNI terminados en 2: 14 de enero
- DNI terminados en 3: 15 de enero
- DNI terminados en 4: 16 de enero
- DNI terminados en 5: 19 de enero
- DNI terminados en 6: 20 de enero
- DNI terminados en 7: 21 de enero
- DNI terminados en 8: 22 de enero
- DNI terminados en 9: 23 de enero
Calendario de pagos — Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
Calendario de pagos — Asignación por Maternidad
Calendario de pagos — Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero
