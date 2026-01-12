El extra que otorgará ANSES en enero: averiguá si te corresponde o no

Según la cantidad de hijos a cargo, los importes se establecen en $52.250 para las familias con un hijo, $81.936 para aquellas con dos hijos y $108.062 para los hogares con tres hijos o más.

Para confirmar la posibilidad de acceso al beneficio se debe acceder a la web siguiendo los pasos:

Acceder a la plataforma Mi ANSES utilizando el número de CUIL o DNI junto a la Clave de la Seguridad Social.

Ingresar al menú principal y seleccionar el apartado “ Consultar ”.

La aplicación desplegará la información sobre si el usuario es beneficiario del pago en el período actual.

Calendario de pagos de enero 2026

Calendario de pagos — Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0 : 9 de enero

: DNI terminados en 1 : 12 de enero

: DNI terminados en 2 : 13 de enero

: DNI terminados en 3 : 14 de enero

: DNI terminados en 4 : 15 de enero

: DNI terminados en 5 : 16 de enero

: DNI terminados en 6 : 19 de enero

: DNI terminados en 7 : 20 de enero

: DNI terminados en 8 : 21 de enero

: DNI terminados en 9: 22 de enero

Calendario de pagos — Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0 : 12 de enero

: DNI terminados en 1 : 13 de enero

: DNI terminados en 2 : 14 de enero

: DNI terminados en 3 : 15 de enero

: DNI terminados en 4 : 16 de enero

: DNI terminados en 5 : 19 de enero

: DNI terminados en 6 : 20 de enero

: DNI terminados en 7 : 21 de enero

: DNI terminados en 8 : 22 de enero

: DNI terminados en 9: 23 de enero

Calendario de pagos — Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1 : 14 de enero

: DNI terminados en 2 y 3 : 15 de enero

: DNI terminados en 4 y 5 : 16 de enero

: DNI terminados en 6 y 7 : 19 de enero

: DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Calendario de pagos — Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 14 de enero al 12 de febrero

Calendario de pagos — Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero